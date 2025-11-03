Vyriausybei – griežtas Kultūros asamblėjos raginimas

„Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė reiškia susirūpinimą dėl beprecedentės situacijos – pirmą kartą per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį Kultūros ministerijos politinė komanda formuojama be paties ministro ar ministrės, pradedant nuo viceministrų skyrimo“, – rašoma pranešime.
Akcentuojama, jog laikantis atsakomybės logikos, pirmiausia turėtų būti paskirtas ministerijos vadovas, kuris ir turėtų pats formuoti savo politinio pasitikėjimo komandą.
„Viceministrai yra artimiausi ministro komandos nariai, kuriems patikėta formuoti konkrečių kultūros sričių politiką, dirbti su bendruomenėmis, vadovauti darbo grupėms, taryboms, komisijoms. Tokios komandos negalima sukurti be ministro, nes tai paneigia patį politinio pasitikėjimo principą. Šiandien ši tvarka laužoma sąmoningai, o kultūros bendruomenė tampa šio politinio eksperimento įkaite,“ – pranešime cituojama viena iš asamblėjos iniciatyvinės grupės narių Gintautė Žemaitytė.
Kultūros protesto atstovų teigimu, toks politinis žingsnis yra pavojingas signalas, todėl Ministrų kabinetas raginamas sustabdyti viceministrų skyrimo procesą iki nuolatinio ministro paskyrimo.
Nedalyvaus susitikime su formuojama Kultūros ministerijos komanda
Praėjusią savaitę Kultūros asamblėjos atstovai kreipėsi į premjerę, prašydami skubaus susitikimo dėl šiuo metu susiklosčiusios situacijos. Vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras tuomet teigė, jog susitikimas yra organizuojamas.
Vis dėlto, Kultūros asamblėjos atstovai tikina, jog jiems siūloma susitikti su neįvardinta Kultūros ministerijos komanda be ministro. Tokiame susitikime kultūros bendruomenės atstovai dalyvauti atsisako.
„Praėjusią savaitę kultūros bendruomenė kartu su kultūros asociacijomis išsiuntė premjerei kvietimą susidariusiai situacijai aptarti. Tačiau iki šiol sulaukė tik kvietimo susitikti su neįvardinta kultūros ministerijos politine komanda be ministro – neaiškia struktūra, kuri šiuo metu neturi nei atsakomybės, nei sprendimų galių. Atsižvelgdama į tai, iniciatyvinė grupė nusprendė tokio formato susitikime nedalyvauti“, – rašoma pranešime.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, praėjusį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
VyriausybėKultūros ministerijaInga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių