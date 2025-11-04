I. Ruginienė: Vyriausybė atsižvelgs į Valstybės kontrolės atlikto LRT audito rekomendacijas

„Man atrodo, kad auditas yra labai geras pasitikrinimo būdas, kur galima dar labiau tobulėti. Pati, kaip Vyriausybės vadovė, irgi gavau tam tikrų pastabų iš (Valstybės – ELTA) kontrolės, ką Vyriausybė turėtų padaryti, kad LRT veikla būtų tobulinama. Mes gavome tas kelias pastabas, tai stengsimės jas išpildyti“, – žurnalistams antradienį komentavo I. Ruginienė.
Kaip skelbta, VK baigusi penkis mėnesius vykdytą LRT veiklos auditą, pateikė 9 rekomendacijas – keturios skirtos LRT administracijai, po vieną Kultūros ministerijai ir LRT tarybai bei trys Vyriausybei.
Audito išvadose Vyriausybei rekomenduojama užtikrinti aiškų ir nuoseklų atsakomybės paskirstymą LRT veiklos planavimo, finansų ir rezultatų stebėsenos srityse, patikslinti pirkimų tvarką siekiant didesnio skaidrumo bei ekonomiškumo, taip pat įgyvendinti LRT įstatyme numatytus turto valdymo ir naudojimo principus.
ELTA primena, kad VK patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinė reglamentavimą.
LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.