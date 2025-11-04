Prezidentūrai užkirtus kelią J. Taminskui tapti krašto apsaugos ministru – politiko reakcija

„Kaip ir anksčiau, taip ir šiai dienai turime konstruktyvų, darbingą santykį tiek su pačia Prezidentūra, tiek su gerbiamu prezidentu“, – žurnalistams Vilniaus oro uoste teigė J. Taminskas.
„Ministrų teikimas ir skyrimas yra premjerės ir prezidento klausimas, man būtų neetiška tai komentuoti“, – paklaustas, kokios aplinkybės užkirto kelią tapti KAM vadovu, atsakė jis.
Antradienį šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis patvirtino, kad Prezidentūra turėjo tam tikrų aplinkybių, kurios neleido rimtai svarstyti J. Taminsko kandidatūros į KAM vadovus.
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje sklandė ne viena potencialaus kandidato į krašto apsaugos ministrus pavardė. Praėjusią savaitę žiniasklaidoje pasirodė informacija apie tai, kad premjerė Inga Ruginienė į KAM vadovus svarsto teikti dabartinį susisiekimo ministrą J. Taminską.
Vis tik, praėjusią savaitę paaiškėjo, jog į šį postą teikiama Seimo nario Roberto Kauno kandidatūra. Tiesa, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pripažino, kad politinės jėgos vadovybė kalbėjosi ir apie galimą J. Taminsko kandidatavimą į krašto apsaugos ministrus, tačiau nutarta, kad šis politikas turėtų ir toliau vadovauti Susisiekimo ministerijai.
ELTA primena, kad pirmadienį į krašto apsaugos ministrus siūlomas R. Kaunas jau buvo susitikęs su prezidentu G. Nausėda. Šalies vadovas savo verdiktą ketina pateikti šią savaitę.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
