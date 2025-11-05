„Visiška nesąmonė“: I. Ruginienė griežtai sureagavo į gandus apie „socdemų“ susitarimą su G. Nausėda

„Nesąmonė. Visiška nesąmonė ir tokių net kalbų ir mainų tikrai nebuvo. Bet, žinote, čia turbūt nauja realybė, su kuria reikia tiesiog susitaikyti ir aš jau baigiu susitaikyti, nes tos paskalos ir gandai, kurie nuolatos sklando viešojoje erdvėje, kartais man ir šypseną sukelia, kartais ir labai didelę nuostabą“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistų paklausta apie sklindančias kalbas sakė I. Ruginienė.
„Realybė yra šiek tiek kitokia“, – patikino politikė.
I. Ruginienė patikino, kad kol kas dar nėra aišku, ar visi socialdemokratai Seime balsuos už antrą kartą teikiamą H. Šinkūno kandidatūrą į KT teisėjus. Pasak jos, kol kas frakcijoje šiuo klausimu nebuvo diskutuota.
„Dar neaišku, ar negali. Mes dar, tiesą sakant, frakcijoje net neaptarinėjome šito klausimo“, – aiškino ji.
Kaip skelbta, antradienį prezidentas Gitanas Nausėda antrą kartą pateikė Seimui anksčiau parlamentarų palaikymo nesulaukusio teisės profesoriaus H. Šinkūno kandidatūrą į KT teisėjus.
Spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė parlamentarą Julių Sabatauską ir teisininką Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo – už pasisakė tik 53 Seimo nariai, prieš pasisakė 44, susilaikė 22 politikai.
Tuomet Prezidentūra teigė, kad atmesdamas šalies vadovo teiktą kandidatą parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų.
Politiniuose kuluaruose svarstoma, jog dabar tarp prezidento ir socialdemokratų vyksta politiniai mainai, neva patvirtinus parlamentaro Roberto Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus, Seime galėtų būti patvirtinta ir H. Šinkūno kandidatūra.
Inga RuginienėRobertas KaunasKonstitucinis Teismas
