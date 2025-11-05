I. Ruginienė neatsako, kas jai pasiūlė A. Broką skirti kultūros viceministru

Visgi viešojoje erdvėje jau svarstoma, kad šią kandidatūrą Vyriausybės vadovei galimai pakuždėjo „Nemuno aušros“ lyderis – mat „Žinių radijuje“ R.Žemaitaitis prisipažino, kad naujieji viceministrai turėjo dirbti dar prie „aušriečių“ eksministro Ignoto Adomavičiaus.
Feisbuke jau pasirodė ir vaizdo įrašas, kuriame A.Brokas ir R.Žemaitaitis užfiksuoti tame pačiame vakarėlyje.
Pasak I.Ruginienės, jos kriterijus būsimiems viceministrams buvo paprastas – kad vienas iš jų būtų deleguotas socialdemokratų, antras – Lenkų rinkimų akcijos atstovų, o trečias būtų nepriklausomas ir turėtų ryšį su kultūros bendruomene.
„Mane šitas viceministras įtikino, kad turi ryšį su kultūros bendruomene – tai ir buvo vienas iš pagrindinių kriterijų, kodėl jis buvo paskirtas“, – nurodė premjerė.
Tačiau tiksliai I.Ruginienė taip ir neįvardijo, kas jį pasiūlė.
„Žinokit, man siūlė daugybė žmonių įvairias kandidatūras – dar ir dabar ant stalo guli pluoštas. (...)
Tikrai tai nėra „Nemuno aušros“, ir buvo pagrindinis kriterijus, testuojant visus viceministrus, kad „Nemuno aušros“ partiškumo nebūtų.
Nebent tik jūs turite kitos informacijos, kad jis yra partijos narys – tada tai man būtų siurprizas“, – sakė I.Ruginienė.
Visgi R.Žemaitaitis dar antradienį prisipažino, kad kultūros viceministrų kandidatūros buvo derinamos bendrai koalicijoje, o prie to prisidėjo ir jis.
„Nežinau – aš jau nieko nekomentuoju, ką R.Žemaitaitis teigia. Tiesiog mes su komanda atsisėdome, turėjome daugybę pasiūlymų, išrinkome, mano ir komandos požiūriu, geriausius pasiūlymus pagal tam tikrus kriterijus.
Man tikrai labai gaila, kad viešojoje erdvėje šiandien ne tik viceministrai yra taip detaliai narstomi, kandidatas į krašto apsaugos ministrus irgi yra taip detaliai aptarinėjamas.
Šitas filtras, pro kurį mes visi praėjome, ir aš pati lygiai taip pat, jis yra labai sudėtingas, ir tikrai neprisimenu nei vienos Vyriausybės, kuri buvo taip detaliai narstoma.
Tai šiandien, kaip Vyriausybės vadovė, turiu atsiriboti, susidėlioti kriterijus ir skirti žmones, kad darbas vyktų sklandžiai“, – aiškino I.Ruginienė.
Ji teigė nemačiusi vaizdo įrašo, kuriame A.Brokas ir R.Žemaitaitis linksminasi viename vakarėlyje.
„Aš šitos informacijos nežinau. Jeigu jūs taip teigiate, gal greičiausiai taip ir buvo“, – svarstė premjerė.
A.Brokas didžiulio dėmesio viešojoje erdvėje jau susilaukė ir dėl to, kad praeityje save pristatė kaip asmeninį ritmologą.
„Nieko aš negalvoju – daugiau man imponavo tai, kad žmogus susijęs su dokumentika, su filmų kūrimu, ir tai, kad jis yra iš kultūros bendruomenės“, – paklausta, ką pati mano apie ritmologiją, atsakė ministrė pirmininkė.
I.Ruginienė pabrėžė, kad kultūros ministro kandidatūrą pristatys tada, kai tik turės tinkamą kandidatą, tačiau tai esą neužtruks.
