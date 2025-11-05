J. Olekas: kalbėsiuosi su frakcijų vadovais, kad Seimas palaikytų H. Šinkūno kandidatūrą į KT

„Matyt, kad bus pasikalbėjimai. Aš pats, kaip Seimo pirmininkas, kalbėsiuosi su įvairių frakcijų vadovais, su atskirais Seimo nariais, kad mes palaikytume tą kandidatūrą“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda teigė J. Olekas.
Visgi, jis kartoja, jog šios patvirtinimas nėra niekaip susijęs su galimais politiniais mainais dėl socialdemokrato Roberto Kauno paskyrimo į krašto apsaugos ministrus.
„Ne, neteisingos (kalbos – ELTA)“, – atsakė politikas, paklaustas, ar kalbos dėl galimų politinių mainų yra teisingos.
Kaip skelbta, politiniuose kuluaruose svarstoma, jog tarp prezidento ir socialdemokratų vyksta politiniai mainai, neva patvirtinus R. Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus, Seime galėtų būti patvirtinta ir H. Šinkūno kandidatūra.
ELTA primena kad antradienį prezidentas Gitanas Nausėda antrą kartą pateikė Seimui anksčiau parlamentarų palaikymo nesulaukusio teisės profesoriaus H. Šinkūno kandidatūrą į KT teisėjus.
Spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė parlamentarą Julių Sabatauską ir teisininką Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo – už pasisakė tik 53 Seimo nariai, prieš pasisakė 44, susilaikė 22 politikai.
Tuomet Prezidentūra teigė, kad atmesdamas šalies vadovo teiktą kandidatą parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų.
Į KT teisėjus siūlomas H. Šinkūnas yra VU profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.