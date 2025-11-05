J. Olekas: Kultūros ministerija priklauso visiems koalicijos partneriams

„Tai iš tikrųjų priklauso visiems (koalicijos partneriams – ELTA), nes mes kaip viena komanda. Nesvarbu, kad atėjom iš skirtingų politinių grupių“, – LRT televizijai trečiadienį sakė parlamento vadovas.
„Premjerė ir Socialdemokratų partijos taryba labai aiškiai prisiėmė atsakomybę, kadangi pirmasis bandymas, kurį teikė „Nemuno aušros“ atstovai, nepavyko ir sukėlė tokias dideles įtampas visuomenėje, kad dabar tą atsakomybę prisiėmė socialdemokratai.
Tai ar (kultūros ministras – ELTA) bus socialdemokratas, ar bus nepartinis kandidatas, kuris tinkamas premjerei į komandą, tai ne taip svarbu. Svarbu, kad jis tiktų, kad galėtų darbuotis ir, dar kartą pasikartosiu, kad tą atsakomybę prisiėmė socialdemokratai ir premjerė“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, nepaisant kultūros bendruomenės raginimų neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, antradienį darbą ministerijoje pradėjo trys viceministrai – Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, A. Brokas.
Pastarasis viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Savo ruožtu A. Broką į šias pareigas pasiūliusi premjerė teigė, kad jos prioritetas buvo rasti nepriklausomą, kultūros bendruomenei atstovaujantį žmogų.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Juozas OlekasLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Aleksandras A. Brokas
Rodyti daugiau žymių