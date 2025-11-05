J. Olekas: man atrodo, prezidentas sutinka su nuomone, kad R. Kaunas tinkamas kandidatas į ministrus

„Mes pakalbėjome, kad tai yra geras kandidatas“, – žurnalistams trečiadienį teigė J. Olekas.
„Man atrodo, kad jis sutinka su mano ir kitų nuomone, kurie sako, kad Robertas Kaunas yra tinkamas vadovas“, – sakė jis.
Parlamento vadovas teigė esąs įsitikinęs, kad R. Kaunas turi reikiamas savybes būti naujuoju Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovu. Politikas taip pat pažymėjo manąs, kad prezidentas galutinį savo verdiktą dėl kandidato pateiks sulaukęs visų reikiamų tarnybų išvadų.
„Robertas Kaunas yra tinkamas kandidatas, pasirengęs, patyręs vadovas. Pirmiausia, to, ko reikia Krašto apsaugos ministerijai – įsiklausantis į kitų žmonių nuomonę, ko irgi, man atrodo, sistemai reikia. Nes sistema yra didelė, reikia girdėti ir civilius, ir kariškius, reikia mokėti rasti kalbą su politikais ir kolegomis, ir oponentais“, – sakė J. Olekas.
„Tai Robertas Kaunas tų savybių turi ir yra tinkamas. Lauksime prezidento galutinio sprendimo. Jis turbūt laukia tarnybų informacijos“, – akcentavo Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad pirmadienį kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas buvo susitikęs su prezidentu G. Nausėda. Tuomet jo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigė, jog sprendimą dėl R. Kauno galimybės eiti KAM vadovo pareigas šalies vadovas priims įvertinęs visus aspektus.
Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
