LSDP vicepirmininkė: V. Aleknavičienės kandidatūra į kultūros ministrus yra puiki, reikėtų netempti gumos

„Aš labai tikiu, kad mes, socialdemokratai, greitu laiku padarysime savo tarybos posėdį ar prezidiumo posėdį, kuriame pateiksime šią kandidatūrą į kandidatus“, – trečiadienį LRT radijui teigė I. Kižienė.
„Aš nežinau, galbūt ministrė pirmininkė, galbūt partijos pirmininkas turi dar keletą kandidatų, kuriuos mes apsvarstysime savo prezidiume ar kituose organuose. Bet šiuo atveju Vaidos Aleknavičienės kandidatūra, manau, yra puiki ir reikėtų netempti gumos, ją tiesiog patvirtinti“, – ragino LSDP vicepirmininkė.
Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau pasitraukė iš pareigų dar nepradėjusi jų eiti, mat LSDP ir „aušriečiai“ sutarė dėl Kultūros ir Energetikos ministerijų mainų.
Kaip skelbta, spalio pradžioje LSDP tarybai nutarus perimti iš „aušriečių“ kultūros ministro portfelį, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, jog V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia pretendentė į šias pareigas.
Vis tik, spalio pabaigoje parlamentarė V. Aleknavičienė Eltai teigė, kad kol kas nesulaukė ministrės pirmininkės kvietimo tapti ministre.
Kultūros ministerija vadovo neturi jau daugiau kaip mėnesį. Šis postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų pasitraukė kiek ilgiau nei savaitę dirbęs, kritikos sulaukęs Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Netrukus po to LSDP perėmė šią ministeriją savo atsakomybėn.
I. Ruginienė žurnalistams kartojo, kad kandidato į kultūros ministrus ieškos pati. Antradienį ji teigė netrukus pateiksianti pretendentą į šias pareigas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
LSDPKultūros ministerijaVyriausybė
