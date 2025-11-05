R. Popovienė sako, kad kultūros viceministrai buvo derinami su premjere: prašyčiau leisti jiems pradėti darbus

„Žmonės dabar pradėję dirbti, gilinasi, pažindinasi su klausimais ir tiesiog labai prašyčiau leisti jiems susipažinti su sritimis ir pradėti darbus“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį komentavo R. Popovienė.
Kaip skelbta, nepaisant kultūros bendruomenės raginimų neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, antradienį darbą ministerijoje pradėjo trys viceministrai – Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, Aleksandras Brokas.
Pastarasis viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Paklausta, kodėl viceministrais buvo paskirti būtent šie žmonės, R. Popovienė atsakė, kad kandidatų derinimai vyko su premjere Inga Ruginiene.
„Komanda buvo formuojama kartu su premjere (...). Pagal atsakingas sritis, pagal žmonių išsilavinimą, pagal kompetencijas buvo parinkti kandidatai ir buvo aptarta su premjere“, – paklausta, kaip buvo formuojama viceministrų komanda, teigė R. Popovienė.
Pripažįsta, kad susiklosčiusi padėtis ne tokia, kokios norėtųsi
Vyriausybės narė pripažįsta, kad situacija Kultūros ministerijoje kol kas nėra ideali. Tačiau, kaip pabrėžė ji, tikimasi, kad artimiausiu metu bus paskirtas nuolatinis kultūros ministras.
„Be jokios abejonės ta situacija gal tikrai nėra tokia, kokia ji turėtų būti. Mes pritariame (tam – ELTA) visi ir laukiame, kada bus paskirtas (kultūros ministras – ELTA). Aš tikiu, kad netrukus bus paskirtas kultūros ministras“, – komentavo R. Popovienė.
„Žinoma, kad ir kultūros bendruomenė, ir visi mes norime, kad situacija būtų stabili ir darbai eitų į priekį. Aš tikiu, kad sprendimai artimiausiu metu bus padaryti“, – dėstė ji.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Raminta PopovienėRemigijus ŽemaitaitisKultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių