R. Žemaitaitis pareiškė, kad nauji viceministrai derinti su juo: tie patys turėjo dirbti dar prie I. Adomavičiaus

Apie tai R.Žemaitaitis antradienio vakarą kalbėjo „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“. Jo paklausta, ar naujai pristatytų viceministrų pavardės buvo derintos su jo partija.
„Du viceministrai turėjo pradėti darbą prie ministro I.Adomavičiaus, buvo jau parengti dokumentai dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos.
Vienas viceministras irgi, kuris turėjo pradėti, buvo tik įvykęs pokalbis, bet dokumentai nebuvo užpildyti. Tai ta komanda, kuri ir buvo tuo metu – aš ir tada žadėjau, kad viceministrų komanda bus iš skirtingų sričių ir skirtingų specialistų – tai tie viceministrai ir pradėjo darbą“, – nurodė R.Žemaitaitis.
Pasak jo, būtent šie viceministrai ir turėjo pradėti darbą dar prieš mėnesį.
„Jie negalėjo anksčiau pradėti dėl procedūrinių dalykų, kuriems numatytas 30 dienų terminas, tai tam terminui suėjus, šiandien viceministrai ir pradėjo darbą tie, kurie ir buvo numatyti arba tie, su kuriais ir buvo kalbėta.
Tai aš sveikinu naujuosius viceministrus – darbo pakankamai daug, situacija yra įtempta“, – kalbėjo „aušriečių“ vedlys.
R.Žemaitaitis taip pat pabrėžė, kad šiuos viceministrus parinko ne pats I.Adomavičius.
„Kiekvienas mes tada šnekėjome, kas galėtų būti iš šitų – ir su premjere, ir su koalicijos partneriais, ir su valstiečiais žaliaisiais irgi buvo derinta – su visais buvo derintos visos pozicijos“, – paaiškino politikas.
Kaip jau skelbta anksčiau, darbą ministerijoje pradėjo iš viso trys viceministrai – Aleksandras Brokas, Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin. Pastarosios dvi yra socialdemokratų ir valstiečių bei Lenkų rinkimų akcijos pasirinkimas, tačiau dėl trečiojo – dar lieka mįslė.
„Aleksandras Brokas buvo paimtas būtent bendrai iš visos kultūros visuomenės. Tuo metu buvo tartasi, kas galėtų būti – nežinau, gal penkios ar šešios kandidatūros buvo pateiktos, tai tikrai buvo daug“, – aiškino R.Žemaitaitis.
Primename, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas I.Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, praėjusį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraKultūros ministerija
