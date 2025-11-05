Seimo pirmininkas: didelė tikimybė, kad Šinkūnas bus patvirtintas į KT teisėjus iš antro karto

„Aš manau, kad mes tikrai apsvarstysime ir galbūt bus teigiamas šį kartą sprendimas (…). Aš manau, kad yra didelė tikimybė, kad Haroldas Šinkūnas bus patvirtintas iš antro bandymo“, – „Žinių radijui“ trečiadienį komentavo Seimo pirmininkas.
Politiniuose kuluaruose svarstoma, jog tarp prezidento ir socialdemokratų vyksta politiniai mainai, neva patvirtinus Roberto Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus, Seime galėtų būti patvirtinta ir H. Šinkūno kandidatūra.
Vis dėlto, J. Olekas šių klausimų teigė nesiejantis tarpusavyje.
„Aš nesiečiau šitų dalykų. Man atrodo, kad mes taip negalime užsižaisti kaip vaikai smėlio dėžėje. Aš nepritariu, kaip politikas, kaip Seimo pirmininkas, kad mes turėtume būtent tokiu keliu eiti. Man atrodo, kad geriau yra rimtos diskusijos, atsakymai į klausimus, kai kurių sprendimų pasitikslinimas ir tada žiūrėjimas į priekį, o ne atgal, kas, kada, kaip priėmė sprendimą arba kaip balsavo ar vetavo“, – teigė J. Olekas.
Spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė parlamentarą Julių Sabatauską ir teisininką Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo.
Už Vilniaus universiteto (VU) profesorių H. Šinkūną tuomet balsavo tik 53, prieš pasisakė 44, susilaikė – 22 Seimo nariai.
Tuomet Prezidentūra teigė, kad atmesdamas šalies vadovo teiktą kandidatą parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų.
Visgi, neoficialiai buvo kalbama, kad prezidento teiktą kandidatą valdantieji atmetė dėl G. Nausėdos išsakytos kritikos sprendimui į KT teisėjus siūlyti neseniai iš socialdemokratų partijos išstojusį J. Sabatauską.
Kaip skelbta, į KT teisėjus siūlomas H. Šinkūnas yra VU profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
