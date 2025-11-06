G. Nausėda pasveikino diplomatus profesinės šventės proga: jūs stovite Lietuvos interesų sargyboje

„Geriau nei kas kitas žinote, kiek daug išminties, profesionalumo, atsidavimo reikalauja darbas Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Neskaičiuodami nei pastangų, nei laiko jūs stovite mūsų valstybės interesų sargyboje“, – URM vykusiame renginyje ketvirtadienį kalbėjo prezidentas.
Jo teigimu, nuo Lietuvos diplomatų priklauso, kiek esame girdimi artimiausių sąjungininkų, siekiant, kad būtų užtikrintas NATO ir Europos Sąjungos (ES) rytinio flango saugumas ir gynyba bei parama kariaujančiai Ukrainai.
G. Nausėda taip pat akcentavo diplomatijos vaidmenį plėtojant ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius, kurie ilgainiui stiprina Lietuvos pozicijas tarptautinėje erdvėje.
Šalies vadovas padėkojo diplomatams už jų darbą ginant Lietuvos interesus, stiprinant ryšius su viso pasaulio valstybėmis ir puoselėjant lietuvių bendruomenes užsienyje.
Diplomatus pasveikino ir Seimo pirmininkas bei premjerė
Profesinę dieną mininčius diplomatų bendruomenės atstovus pasveikino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Jūs, Lietuvos diplomatai, esate mūsų valstybės veidas pasaulyje – mūsų vertybių balsas ir mūsų nepriklausomybės saugotojai. Kai jūs kalbate, deratės, įtikinėjate, jūs stiprinate Lietuvos vardą tarptautinėje bendruomenėje“, – URM vykusio renginio metu kalbėjo parlamento vadovas.
„Lietuvos vardas šiandien skamba pasaulyje garsiai – ir tai jūsų darbo vaisius. Tegul šis vardas ir toliau reiškia laisvę, atsakomybę ir pagarbą žmogui“, – akcentavo jis.
Diplomatus šventės proga ketvirtadienį pasveikino ir Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė.
„Pasaulyje, kuriame netrūksta krizių ir sukrėtimų, diplomatija yra kritiškai svarbi valstybės interesų gynybos linija. Ačiū, kad nepailstate būti mūsų balsu tarptautinėje bendruomenėje, kad ginate tai, kas svarbu – net tada, kai kiti renkasi patogią tylą. Ir net kai kasdienis Jūsų atsidavimas Lietuvos labui yra ne visiems matomas, neabejokite – jis nepaprastai reikšmingas ir vertinamas“, – renginyje kalbėjo ministrė pirmininkė.
Diplomato diena Lietuvoje minima lapkričio 7-ąją – tą dieną 1918 m. buvo įkurta Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.