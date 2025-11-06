Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Prasminga prenumerata
Prenumeruokite Lrytas Premium ir skirkite 5% vaikų emocinei gerovei užtikrinti
Įsigyti
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. lapkričio 6 d. 05:55
Kas tie naujieji viceministrai: vienam – klausimai dėl sąsajų su R. Žemaitaičiu ir iš Rusijos sektos skolintų idėjų
2025 m. lapkričio 6 d. 05:55
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Antradienį darbą Kultūros ministerijoje pradėjo trys viceministrai. Tiesa, kol kas paties ministro kėdė čia – tuščia, ir neaišku, kada sulauks naujo šeimininko.
Daugiau nuotraukų (9)
Kultūros ministerija
Aleksandras A. Brokas
Anna Kuznecovienė
Rodyti daugiau žymių