Profsąjungos siūlo keisti teisėsaugos finansavimą – kasmet skirti dalį procento nuo BVP

„Tiek mūsų federacija, tiek kolegos ne kartą siūlė ir vienai, ir kitai Vyriausybei galų gale nuspręsti dėl tinkamo pareigūnų finansavimo, skirti tam tikrą procentą nuo bendrojo vidaus produkto, kad būtų tokia pat sistema kaip krašto apsaugai“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė.
Profsąjungos vadovės manymu, nustačius tokį teisėsaugos finansavimo modelį, būtų išvengta politizavimo lėšų skirstymo procese.
L. Soščekinės manymu, dabartinės valdžios pastangos didinti algas pareigūnams yra nepakankamos. L. Soščekienė priminė, kad Vidaus reikalų ministerijos derinamomis Vidaus tarnybos statuto pataisomis siūloma numatyti, jog 25 metus išdirbusiems ir tarnybos nepaliekantiems pareigūnams būtų skiriama apie 300 eurų priemoka prie algos. Tokių pareigūnų, LTPF vadovės skaičiavimu, visoje statutinėje tarnyboje yra apie 5 tūkst.
„Jeigu tie pareigūnai paliktų tarnybą ir visi išeitų į pensiją, tai valstybei tai kainuotų apie 45 milijonus eurų. Ta suma, kurią numatyta skirti statuto projekte įstaigoms, yra daugiau negu perpus mažesnė. Taigi, taupome pareigūnų sąskaita“, – aiškino L. Soščekienė.
Ji teigė, kad iš viso 2026 m. biudžete statutinėms įstaigoms trūksta daugiau negu 150 mln. eurų.
Profsąjungos nurodo, kad policijos pareigūnams reikalinga per 46 mln. eurų, ugniagesiams – beveik 16 mln. eurų, pasieniečiams – daugiau nei 15 mln. eurų.