„Simbiocity“ bendruomenei Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pažadėjo pratęsti pokalbį

Tęsdamas biurų parke organizuojamų verslo pusryčių seriją ir pristatydamas užsienio reikalų ministrą, „Simbiocity“ vadovas Rokas Adlis džiaugėsi bendruomenės galimybe artimai pabendrauti su ministru K.Budriu bei išgirsti tiesiogiai apie Lietuvos padėtį pasauliniame kontekste. Žinoma, susitikimo dalyvius domino pačios įvairiausios temos, pradedant geopolitinėmis grėsmėmis baigiant naujų pasaulinių rinkų atsivėrimu, prekybos galimybėmis, muitais, bendra politine situacija Lietuvoje bei Europoje.
Šįkart į verslo pusryčius su ministru susirinko nemažai ir aukšto lygio lietuviškų bei tarptautinių įmonių vadovų, „Simbiocity“ partneriai bei rezidentai. Kaip po renginio teigė „Simbiocity“ vadovas R.Adlis – svarbu, kad šioje bendruomenėje vyktų prasmingos diskusijos, o skirtingų sričių specialistai rastų temų, skatinančių tobulėti tiek profesinėje, tiek asmeninėje veikloje.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys mielai pasidalijo savo požiūriu į dabartinę politinę situaciją Lietuvoje su šalies aktualijomis besidominčiais susitikimo dalyviais. „Pasaulis sparčiai keičiasi, ir mums būtina kalbėtis apie tai, kas vyksta, kokie nauji uždaviniai iškyla“, – sakė jis, pridurdamas, kad visada pasitikrina, kaip situacija pasikeitė, palyginti su tuo metu, kai, pavyzdžiui, JAV rinkimus laimėjo Donaldas Trumpas, ar dar anksčiau – kai Rusija užpuolė Ukrainą.“
Ministras prisiminė, kokios nuotaikos tuomet tvyrojo tarp Lietuvos ir Europos politikų, ir palygino jas su dabartinėmis: „Šiandien aiškumo kur kas daugiau nei prieš metus, kai dauguma jautė didelį neapibrėžtumą ir tik mėgino spėlioti, į kurią pusę pasisuks reikalai.“ Jis pabrėžė, kad geriausia bet kokioje situacijoje – net ir pačioje sudėtingiausioje – žinoti esamus parametrus ir būdą, kaip iš jos išeiti.
Ministras taip pat kalbėjo apie globalius muitų karus, Europos Sąjungos laikyseną JAV ir Kinijos atžvilgiu, geras prekybos sąlygas su Jungtinėmis Valstijomis bei spartų Kinijos proveržį daugelyje ekonomikos sričių. Susirinkusieji domėjosi, kaip patraukliai potencialiems investuotojams pristatyti Lietuvą, turinčią tokią agresyvią ir nenuspėjamą kaimynę.
Atsakydamas į šį klausimą, Kęstutis Budrys pasitelkė naujosios NATO narės Suomijos pavyzdį: nors Rusija šios šalies atžvilgiu elgiasi netgi agresyviau nei su Baltijos valstybėmis, jos patrauklumas investuotojams nemažėja. Ministras taip pat kalbėjo ir apie Izraelį – valstybę, kuri, būdama apsupta amžinų priešų, sugeba išlikti įdomi investuotojams: „Reikia pasakoti apie tai, kaip mes patys matome geopolitinę situaciją, kokias grėsmes įžvelgiame ir kaip su jomis tvarkomės, – sakė ministras. – Kaip sprendžiame klausimus, didindami šalies atsparumą – reikia rodyti savo patirtį. Galbūt mūsų pasakojimas apie save yra netinkamas, nes per dažnai akcentuojame problemas, o ne sprendimus.“
Per trumpą susitikimą su „Simbiocity“ bendruomene Kęstutis Budrys palietė daug įdomių temų ir atsakė į užduotus klausimus. Jis pasakojo dažnai vykstantis į regionus, kad galėtų asmeniškai susipažinti su vietos verslo iššūkiais, kalbėjo apie imigracijos temą, keliančią stiprias emocijas daugeliui žmonių, apie Lietuvos vidaus rinkos galimybes Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio šalyse, politinius bei ekonominius barjerus, naujų rinkų paieškas ir būsimų sėkmės istorijų perspektyvas gynybos sektoriuje.
Akivaizdu, kad dialogas pavyko ir dalyviams buvo labai įdomu – liko daug neužduotų klausimų, o ir pats ministras dar būtų turėjęs temų pokalbiui. Padėkojęs už kvietimą, jis užsiminė, kad su malonumu sugrįžtų į „Simbiocity“ pasidalinti naujausiomis aktualijomis.