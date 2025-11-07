G. Nausėda telefonu kalbėjosi su Serbijos prezidentu: aptarė paramą Ukrainai ir saugumo situaciją

G. Nausėda pažymėjo, kad parama Ukrainai ir Rusijos agresijos sustabdymas yra visos Europos saugumo interesas. Kartu šalies vadovas paragino Serbiją siekti visiško užsienio ir saugumo politikos suderinimo su Europos Sąjungos (ES) bendrąja užsienio ir saugumo politika, ypač sankcijų Rusijai srityje.
„Kontaktai su Rusijos vadovybe šiuo metu siunčia klaidinantį signalą dėl Serbijos solidarumo su Ukraina ir jos pozicijos Europos saugumo klausimais. Serbijoje veikiantys Rusijos propagandos kanalai „Russia Today“ ir „Radio Sputnik“ skleidžia melagingą informaciją ir destabilizuojančią propagandą regione“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva palaiko ES plėtrą, tačiau narystės procesas turi išlikti grindžiamas pažanga ir realiais reformų rezultatais – stiprinant teisinę valstybę, žmogaus teises ir puoselėjant Europos vertybes. G. Nausėda akcentavo būtinybę pasiekti apčiuopiamų rezultatų kovos su korupcija, teismų nepriklausomumo, žiniasklaidos laisvės, rinkimų proceso skaidrumo bei pilietinės visuomenės stiprinimo srityse.
„Pažanga kovos su dezinformacija ir žiniasklaidos laisvės srityse yra svarbi Serbijos derybų su Europos Sąjunga eigai. Lietuva pasirengusi dalytis savo reformų patirtimi ir stiprinti praktinį bendradarbiavimą su Serbija per ES „Twinning“ ir TAIEX programas“, – patikino Lietuvos vadovas.
Pokalbio metu jis taip pat pabrėžė, kad Serbija turėtų ir toliau siekti gerų kaimyninių santykių, ypač su Kosovu, bei aktyviai prisidėti prie regioninio stabilumo ir bendradarbiavimo. Pasak prezidento, tiek Serbija, tiek Kosovas turėtų vengti vienpusių ar provokuojančių veiksmų, galinčių dar labiau padidinti įtampą.
ELTA primena, kad spalio viduryje Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, jog Serbija turi „aiškiai apsispręsti dėl stojimo“ į ES ir paragino šią valstybę vykdyti rinkimų reformas, užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir imtis sankcijų Rusijai įgyvendinimo.
Serbijos prezidentas jau daugelį metų diplomatiškai balansuoja tarp ES ir savo glaudžių ryšių su Rusija, taip pat su Kinija, kuri ypač daug investavo į Serbijos kasyklas.
Gitanas NausėdaAleksandras VučičiusSerbija
