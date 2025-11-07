I. Ruginienės patarėjas apie oro erdvę trikdančius oro balionus: situacija nebloga, bet negalime atsipalaiduoti

„Situacija dabar yra nebloga. Atžymų arba praktiškai nefiksuojame, arba jų būna vienetai. Tačiau negalime atsipalaiduoti. Ir toliau veikia mobilios grupės. Taip pat labai gerai sąveikauja Lietuvos Karinės oro pajėgos (KOP) ir Oro navigacija, džiaugiamės tuo. Prieš savaitgalį esame pasiruošę, mobilios grupės veiks toliau“, – penktadienį po Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdžio komentavo I. Ruginienės patarėjas.
„Vilniaus oro uosto uždarymas buvo tik vienas (šią savaitę – ELTA), bet jis buvo nesusijęs su oro balionais. Kaip žinia, ten buvo civilinis dronas ir poveikio praktiškai nebuvo“, – dėstė jis.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl to I. Ruginienė jau praėjusią savaitę dukart šaukė NSK posėdžius.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Inga Ruginienė Vyriausybės Nacionalinio saugumo komisija Baltarusija
