Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaAktualijos

Lrytas gavo vidinius „socdemų“ susirašinėjimus: dėl stumiamos reformos – L. Asadauskaitės protrūkis

2025 m. lapkričio 7 d. 05:53
Lrytas Premium nariams
Tik lrytas.lt
„Raminta Popovienė po kelių metų išeis, o aš sporto pasaulyje išliksiu visą gyvenimą ir sporto naikintoja aš nesiruošiu būti!!!“ – tokie su Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašu (LSDP) į Seimą patekusios legendinės šalies penkiakovininkės Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės žodžiai „socdemų“ frakcijos susirašinėjimuose buvo skirti švietimo, mokslo ir sporto ministrei, ilgametei socialdemokratei R.Popovienei. Lrytas gavo visą susirašinėjimą, atspindintį, kokie nesutarimai vyksta LSDP frakcijos viduje.
Daugiau nuotraukų (19)
Laura Asadauskaitė-ZadneprovskienėRaminta PopovienėŠvietimo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.