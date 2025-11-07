Lrytas gavo vidinius „socdemų“ susirašinėjimus: dėl stumiamos reformos – L. Asadauskaitės protrūkis

„Raminta Popovienė po kelių metų išeis, o aš sporto pasaulyje išliksiu visą gyvenimą ir sporto naikintoja aš nesiruošiu būti!!!“ – tokie su Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašu (LSDP) į Seimą patekusios legendinės šalies penkiakovininkės Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės žodžiai „socdemų“ frakcijos susirašinėjimuose buvo skirti švietimo, mokslo ir sporto ministrei, ilgametei socialdemokratei R.Popovienei. Lrytas gavo visą susirašinėjimą, atspindintį, kokie nesutarimai vyksta LSDP frakcijos viduje.