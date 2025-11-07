Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. lapkričio 7 d. 12:48
Sprendimas aiškus, bet parašo dar nėra: tarp G. Nausėdos ir „socdemų“ – galios žaidimai dėl kelių pavardžių
Lrytas Premium nariams
Lrytas
šaltinių teigimu, prezidentas Gitanas Nausėda ketina tvirtinti socialdemokrato, parlamentaro Roberto Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus.
Robertas Kaunas
Gitanas Nausėda
Vyriausybė
