Prasminga prenumerata
Prenumeruokite Lrytas Premium ir skirkite 5% vaikų emocinei gerovei užtikrinti
Lietuvos dienaAktualijos

Sprendimas aiškus, bet parašo dar nėra: tarp G. Nausėdos ir „socdemų“ – galios žaidimai dėl kelių pavardžių

2025 m. lapkričio 7 d. 12:48
Lrytas Premium nariams
Lrytas šaltinių teigimu, prezidentas Gitanas Nausėda ketina tvirtinti socialdemokrato, parlamentaro Roberto Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus.
Daugiau nuotraukų (17)
Robertas KaunasGitanas NausėdaVyriausybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.