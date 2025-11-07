Teisingumo viceministru paskirtas M. Dobrovolskis

Paskiriant jį, baigta formuota teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės politinė komanda.
Kaip praneša Teisingumo ministerija, eidamas viceministro pareigas M. Dobrovolskis kuruos baudžiamosios justicijos, bausmių vykdymo politikos, Europos Sąjungos teisės bei Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai klausimų sritis.
Naujasis viceministras turi sukaupęs teisinio darbo patirties dirbdamas Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės vyresniuoju patarėju, taip pat Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėju Vilniaus apygardos teisme.
Šiuo metu Teisingumo ministerijos vadovybėje jau dirba viceministrės Barbara Aliaševičienė, Kristina Zamarytė– Sakavičienė, kanclerė Liucina Kotlovska bei ministrės patarėjai Grzegorzas Saksonas, Božena Zaborovska-Zdanovič, Milena Gečis ir Ramutė Ruškytė.