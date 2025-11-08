„Nemuno aušros“ pirmininko rinkimuose intrigos nebėra: vieninteliu kandidatu liko R. Žemaitaitis

Partijos skyriai pirmininko rinkimuose iš viso buvo iškėlę tris kandidatus – R.Žemaitaitį bei dvi jo pavaduotojas – Daivą Žebelienę ir Liną Šukytę-Korsakę.
Apie politikių pasitraukimą iš pirmininko rinkimų šeštadienį informavo pats R.Žemaitaitis.
„Jų, matyt, toks sprendimas yra – argumentas buvo, kad Daiva užleidžia poziciją man kaip buvusiam pirmininkui, o Lina nori toliau darbuotis (Seimo – ELTA) Sveikatos komitete kaip pirmininkė, nori važiuoti po rajonus, regionus kaip mano pavaduotoja“, – žurnalistams šeštadienį sakė R.Žemaitaitis.
„Tos demokratijos yra, kiekvienas demokratiją skirtingai įsivaizduoja – vieni įsivaizduoja, kad žmonės turėtų ateiti iš išorės, iš gatvės balsuoti, kiti – kad partijos nariai. Skyriai iškėlė kandidatus į partijos pirmininkus, dabar apsispręs („Nemuno aušros“ – ELTA) bendruomenė“, – teigė politikas.
„Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį, partijos pirmininko pareigas nuo tada užėmė R.Žemaitaitis.
„Nemuno aušra“ turi 35 skyrius skirtingose savivaldybėse, parlamente partijos frakcija turi 18 narių.
Seime „aušriečiai“ priklauso valdančiajai koalicijai, kurią taip pat sudaro socialdemokratų ir valstiečių frakcijos.
