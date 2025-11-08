Mirusio pedofilo kardinolo „šmėkla“ Vilniaus rajone: savivaldybei ir bibliotekai – kaltinimai nešvariais žaidimais

Apie tai pranešė patys filmo peržiūros organizatoriai „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“. Pasak jų, biblioteka atsisakė rodyti filmą dėl neva staiga sugedusių vaizdo prietaisų. Tačiau pati nevyriausybinė organizacija abejoja, kad tai yra tikroji to priežastis.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius teigė, jog apie šią situaciją sužinojo tik iš viešosios erdvės, tačiau pažadėjo, jog savivaldybė išsiaiškins, kas čia įvyko. Tuo metu bibliotekos direktorius Miroslavas Voitiulevičius portalui Lrytas atskleidė ir daugiau priežasčių, dėl ko buvo nutarta atšaukti filmo peržiūrą.
„Deja, panašu, kad mirusio pedofilo kardinolo šmėkla susirado mus ir savo ištikimų gerbėjų iš Vilniaus rajono savivaldybės padedama, sugadino Rudaminos bibliotekos filmų demonstravimo įrangą.
Šiandien Rudaminos biblioteka atsisakė viešai demonstruoti garsųjį T. Sekielski „Tik niekam nesakyk“, neva dėl staiga sugedusių vaizdo prietaisų.
Mes visada galvojome, kad kur jau kur, bet bibliotekose dirba pažangūs, drąsūs, išsilavinę žmonės.
O tai atseit „šeimą ir tradicines vertybes“ ginančiai sektai iš Vilniaus rajono savivaldybės norime pasakyti – tai, kad jūs pedofilo vardu pavadinote rajono gatves (3!), paskelbėte jį garbės piliečiu, rodo, kokia plona riba skiria šeimos gynimą nuo faktiškai jos naikinimo. Ir kokie jūs esate pavojingi.
Filmą mes vis tiek rodysime, ir daug kartų“, – „Facebook“ rašė organizacija, sužinojusi, kad filmo peržiūra yra atšaukiama.
Savivaldybė žada tarnybinį patikrinimą
Portalui Lrytas susisiekus su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi V. Vansavičiumi, šis teigė, kad apie susidariusią situaciją sužinojo tik iš viešosios erdvės, tačiau patikino, jog savivaldybė jau ėmėsi veiksmų išsiaiškinti, dėl ko filmo peržiūra iš tiesų buvo atšaukta.
„Pavyko pasikalbėti su specialistais, jie bendravo su organizatoriais, tai iš jų (savivaldybės specialistų – red. pastaba) kažkokio atšaukimo tikrai nebuvo, o jis greičiausiai padarytas iš pačios bibliotekos. Pavedžiau kolegoms ir į biblioteką nuvykti, ir su vadovu pasikalbėti. Tai kol kas, dar reakcijos neturiu.
Patys tai pamatėme tik iš viešosios erdvės. Nei su manimi, nei su meru apie tai nebuvo kalbėta. Dėl to truputį ir nustebom, kad kažkas organizavo ir paskui buvo atšaukta. Bandom išsiaiškinti kas čia nutiko“, – Lrytas teigė V. Vansavičius.
Paklaustas, ar pritaria organizacijos nuomonei, kad tikroji renginio atšaukimo priežastis gali būti visai ne sugedusi įranga, o mirusio kardinolo Henriko Gulbinowicziaus „šmėkla“, administracijos direktorius pažadėjo visą tiesą išsiaiškinti.
„Tas filmas ir buvo susijęs su tuo, su ta mintimi, bet dabar kažką kaltinti yra sunku, reikia pasitikrinti, pasižiūrėti, tikriausiai tarnybinį patikrinimą atliksim ir išsiaiškinsim. Šiandien dar tikrai sunku pasakyti, bet tikrai išsiaiškinsim ir vėliau tikrai galėsim pakomentuoti plačiau“, – tvirtino administracijos direktorius.
Tačiau kaip tikina V. Vansavičius, net ir susidūrus su techniniais nesklandumais, filmo peržiūrą vis tiek įmanoma lengvai padaryti. Pasak jo, savivaldybė tikrai gali rasti būdų, kaip organizatoriams padėti.
„Renginys turėjo vykti 18 dieną, tai net jei ir sugedęs, tai manau, kad sutaisyti galimybės šiais laikais tikrai yra. O jeigu ir nebūtų, tai aš manau, kad savivaldybė tikrai surastų galimybių kaip organizatoriams padėti.
Šitoje vietoje tikrai sudėtinga vertinti kas ten sugedo, ar sugedo, bet kolegos ir iš IT skyriaus turėjo nuvažiuoti, pasižiūrėti kas ten įvykę, ar ten tikrai sugedę, o gal kažkas kito nutikę. Bet tikrai šitoje vietoje nematau problemų, kodėl tas renginys ten negalėtų įvykti“, – teigė jis.
Biblioteka kaltina organizatorius
Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktorius M. Voitiulevič portalui Lrytas pateikė kiek išsamesnę įvykių versiją, sukliudžiusią filmo peržiūrai.
Direktorius patvirtino, jog buvo sulūžęs vaizdo įrangos laidas, tačiau šiuo metu jis jau yra sutvarkytas. Tačiau atsirado ir daugiau priežasčių, dėl ko filmas bibliotekoje negali būti rodomas.
„Salė yra vaikų bibliotekoje, o mes ten rodome filmus. Visų pirma, pats filmas yra N-18. Mes neturime tokios erdvės suaugusiems žmonėms ir mes galvojame, kad žmonės, kurie kreipiasi į mus, irgi atsižvelgia į visus reikalavimus.
Nebuvo nurodyta, kam skirtas filmas, kokiai amžiaus grupei. Ir tas lūžęs laidas būtent mus ir privertė peržiūrėti visą situaciją. Čia vaikų zona, o filmas – N-18.
Pas mus 10:30 turėtų svečiuotis iš mokyklos vaikai, o 10 valandą rodysim tokį filmą. Tai mes ir pasakėm, kad dėl techninių priežasčių mes negalim rodyti. Galbūt reikėjo kažkokį kabinetą surasti, nes tokią salę filmų rodymui mes turim tik vaikų zonoje, ten kur vaikšto vaikai, kur jų knygos stovi. O filmas deja nėra skirtas vaikams.
Mes pasakėme, kad filmo dėl techninių kliūčių dabar rodyti negalime, bet atsakymą priėmė taip, kad dabar mes tapom „blogiukais“ kažkokiais.
Mes nežinom kiek žmonių ateis, nes iki 10 žmonių mes gal galim kažkokį kabinetą skirti filmo peržiūrai, jeigu tai yra aktualu. Šis filmas taip pat prieinamas yra „YouTube“ platformoje, tai kas nori, jį gali pasižiūrėti ir taip.
Jeigu yra toks poreikis, mes galim kažką pagalvoti, bet jau kitoje vietoje, nes iki galo mums nebuvo pasakyta kokia tematika ir koks amžiaus cenzas.
Tik kai atėjo plakatas, ir tai, plakatas kuris atėjo, irgi buvo be amžiaus cenzo. Tai mes jį pašalinome, nes tokio filmo plakate irgi reikia nurodyti, kad yra suaugusiems skirtas.
Tie, kurie norėjo parodyti tą filmą, ne iki galo mus informavo, kam yra skirtas tas filmas, apie amžiaus cenzą ir mes nepritaikėm patalpų paprasčiausiai tam filmui, nes tokios salės suaugusių zonoje mes neturim.
Mes pamatėme, kad yra gedimai įrangoje, kad yra amžiaus cenzas ir pats plakatas yra nekorektiškas, mes paskambinome, kad mes stabdome dėl techninių kliūčių. Ir salė neatitinka, ir plakatas neatitinka. Tuo metu ir įranga neveikė, bet dėkui Dievui, kad taip atsitiko, nes tada atkreipėme dėmesį į tą reikalą, jeigu nebūtų užstrigę, tai vaikai vaikščiotų ir mes jiems rodytume tokį filmą. Galėjo būti dar blogiau, nes būtų skundų iš tėvų“, – tvirtino bibliotekos direktorius.
Lauks savivaldybės sprendimo
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė pasidžiaugė savivadybės reakcija, tačiau tikino, kad iš bibliotekos žinojo, jog filmas nebus rodomas tik dėl sugedusio laido, o apie problemas su sale vaikų zonoje išgirdo pirmą kartą.
„Pati biblioteka daugiau susiekusi nebuvo, bet labai operatyviai susisiekė pati savivaldybė ir jie pažadėjo per kitą savaitę išsiaiškinti viską“, – K. Mišinienė.
Paminėjus, jog laidas nėra vienintelė problema, o jų kilo ir dėl nenurodyto amžiaus cenzo, plakato ir pasak bibliotekos direktoriaus, nepritaikytos salės tokiems filmams, centro vadovė nustebo ir teigė, jog apie tai nebuvo girdėjusi.
„Mums tiesiog pasakė, kad įranga sugedo. Savivaldybė sakė, kad patikrinimą padarė, tai matyt labai greitai ten pasitaisė.
Jums pasakė, o mums nieko nesakė. Mes palauksim savivaldybės, nes jie žadėjo sprendimus. Mes „katės ir pelės“ žaidimų irgi nenorim žaisti. Padarėm plakatą, netiko, tai padarėm antrą, paskui laidas sugedo, tai žinot, mes dirbam rimtą darbą su aukomis, su nukentėjusiais žmonėmis, dabar gal kitą kartą pasirodys, kad kokios durys neužsirakina, o mes jau norime garantijų kažkokių, kad tikrai jiems įdomu, kad tikrai jie to nori. Tada jiems ir parodysim tą filmuką.
Lauksim savivaldybės informacijos, nes jie, kiek žinom, pradėjo tarnybinį patikrinimą, nes ten vieni vieną sako, kiti kitą sako. Mums nieko nesakė, kad jiems netinka tas plakatas, tik iš jūsų pirmą kartą tai išgirdau“, – sakė centro direktorė išgirdusi, kad biblioteka galėtų suteikti kabinetą filmo peržiūrai, kuriame tilptų vos apie 10 žmonių.
Taip pat centro direktorė pasidalino ir savo nuomone, kas iš tiesų galėjo užkliūti bibliotekai.
„Iš pradžių ten viskas labai tiko, jie sutiko su viskuo. Mano manymu, jie tiesiog neįsigilino apie ką tas filmas ir kai jie suprato apie ką tas filmas, nes ten konkrečiai aukos kalba apie šio kardinolo (Henriko Gulbinowicziaus – red. pastaba) nusikalstamus veiksmus. Tai kai jie įsigilino, nusprendė ieškoti priežasčių, kodėl nerodyti. Tai, kad plakatas kažkoks netinkamas, N-18 ar koks – nesakė, bet pasakė, kad laidas sugedęs. Paklausus ar negalima pataisyti, pasakė, kad negalima ir taip ir baigėsi. Išėmė tą viešinimą“, – teigė centro vadovė.
Primename, kad 2020 metais, Vatikano sprendimu, kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinowiczius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.
Rugsėjo pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė nesvarstyti siūlymo atimti garbės piliečio vardo iš kardinolo.
Siūlymą iš dvasininko atimti garbės piliečio vardą tarybai pateikė Laisvės partijos atstovas Danielius Ilkevičius.
Po pateikimo už jo iniciatyvą balsavo 11 tarybos narių, 4 buvo prieš, 12 susilaikė. Taigi, politiko pasiūlymo nutarta nesvarstyti.
