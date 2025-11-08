„Žmonės yra absoliučiai šoke, absoliučiai pikti dėl to, kas vyksta valstybėje. Dėl biudžeto – tikrai negalvojau, kad žmonės yra tiek išsilavinę, tiek susidomėję, tiek žino apie biudžeto skaičius ir vykstančius procesus. Ir užsienio politika... Tikrai galiu pasakyti, kad per 20 metų, kiek dirbu politikoje, neprisimenu, jog būtų toks nusivylimas užsienio politika.
Net kai užsienio reikalų ministru buvo G.Landsbergis nebuvo tiek kritikos užsienio politikai, kiek yra dabar. Gabrielių visi žinojo – karas, maras ir su visais jis kariaus. Visi kažkaip tikėjosi, kad bus normalūs santykiai su Europos, pasaulio lyderiais, viskas pasikeis, bet žmonės tikrai yra labai labai labai pikti“, – „OpTv“ laidoje kalbėjo R.Žemaitaitis.
„Aušrietis“ kritiką užsienio reikalų ministrui žėrė dėl sprendimų, susijusių su atsaku Baltarusijai dėl kontrabandinių oro balionų.
„(...) vienas sugalvoja uždaryti tranzitą į Karaliaučių, tik po trijų parų suprato, kad pridirbo daug negerų dalykų, prisišnekėjo ir reikėjo nuo kilimo kažkam surinkinėti tas pridarytas kalbas. Buvo toks nejaukumo jausmas. Tada patarėjai išėjo ir pakomentavo, kad tai buvo klaida ir tikrai taip nėra“, – aiškino jis.
„Kai kurie mūsų politikai, kurie yra atsakingi už mūsų užsienio politiką, turi baudžiauninko mentalitetą, o tas baudžiauninko mentalitetas atėjęs grubiai nuo caro laikų, nuo okupacijos laikų. Matyt, šeimoje jie gal buvo ir baudžiauninkai, gal buvo ir vergai – nežinau, kodėl jie turi tą principą“, – pareiškė R.Žemaitaitis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas dėstė, kaip pats elgtųsi su dėl uždarytų pasienio punktų Baltarusijoje įstrigusiais Lietuvos vilkikais.
„Aš jiems aiškiai pasakiau, gal dėl to, matyt, aš negaliu būti šitoje koalicijoje, arba man pakankamai sudėtinga šnekėtis su užsienio politiką formuojančiais asmenimis, kurie nesupranta, kas yra užsienio politika, ekonomika, ir kaip ekonomika važiuoja.
Jeigu aš šiandien būčiau A.Lukašenka, tai norėdamas jus visus pamokyti jau būčiau visus automobilius konfiskavęs. Kaip žinote, Lietuvoje su rusiškais, baltarusiškais numeriais irgi važinėtis negalima, jie yra konfiskuojami, išskyrus, jeigu tranzitiniu keliu keliauja. Jie parduodami varžytinėse.
Šiandien surinkčiau visus 5 tūkst. tų jūsų vilkikų, fūrų, puspriekabių ir pan., atiduočiau staigiai į aukcioną, susitarčiau su artimaisiais, bičiuliais, kurie nusipirktų tas fūras ir jūs daugiau niekada gyvenime jų nepamatytumėt“, – rėžė R.Žemaitaitis.
Panašu, kad priekaištų jis turėjo ir premjerei Ingai Ruginienei, ir prezidentui Gitanui Nausėdai.
„Čia yra varganos mūsų baudžiauninkų užsienio politikos rezultatas. (...) (Sprendimą uždaryti pasienio punktus, – Lrytas) priėmė Vyriausybė, ministrė pirmininkė, suderinusi su prezidentu. Manau, kad tai buvo didžiausia klaida. Bet aš jau nelabai tikiu, kad mes galime turėti proveržį užsienio politikoje ar bent kažkokį loginį sprendimą“, – teigė politikas.
Jis pabrėžė, kad vadovaujant Gintautui Paluckui, tokios problemos neiškildavo.
Tuomet R.Žemaitaitis pradėjo aiškinti, kad K.Budrys neva išvadino I.Ruginienę baudžiauninke, ir stebėjosi, kaip jis toliau gali eiti savo pareigas.
„(...) yra išdavystė jos (I.Ruginienės, – Lrytas) Vyriausybės kabinete, kai užsienio reikalų ministras K.Budrys išeina į visas informavimo priemones Lietuvoje, ir iškolioja, iškoneveikia visus kitaip mąstančius, nei jis.
Tame tarpe I.Ruginienę irgi išvadina baudžiauninke, kad ji nesupranta, kas yra užsienio politika, kad ji yra žemos užsienio politikos žinovė, žemina ją viešai, kaip premjerę. (...) Nežinau, kodėl premjerė vis dar tyli ir niekaip nereaguoja. Manau, kad toks ministras mano Vyriausybėje šiandien tikrai, ko gero, nedirbtų. (...)
Jeigu K.Budrys būtų sąžiningas, padorus ministras, tiesiog dėtų pareiškimą ant stalo, sakytų, negaliu dirbti šitoje Vyriausybėje, nes šita Vyriausybė turi baudžiauninko mentalitetą, nesupranta aukštesnių materijų, siunčiamų iš dangaus, ir reikėtų keisti ministrą“, – nurodė R.Žemaitaitis.
Tokį politiko pyktį greičiausiai iššaukė K.Budrio pareiškimas, kad jis tebesulaukia užsienio partnerių klausimų dėl valdančiojoje koalicijoje dirbančios R.Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“. Ministras konstatavo, kad jam dėl to yra gėda. Jis teigė kartais besijaučiantis lyg turėdamas „rankioti, kas pridaryta ant kilimo“.
„Tai, kad mums primena – taip, man yra gėda. Tai, kad mums pabaksnoja – man yra gėda. Aš norėčiau, kad viso to nebūtų“, – Lrytas laidoje „Iššifruoti esmę su Dovydu Pancerovu“ sakė K.Budrys.
„Aš esu įsitikinęs, kad tai yra klaidos – ir pozicija pati klaida, ir situacija yra klaida. Aš esu įsitikinęs ir tuo tikiu, kad mūsų visuomenėje absoliuti dauguma tokių (antisemitinių) nuostatų nesilaiko. Aš esu įsitikinęs, kad ne man vienam yra gėda, galvojant apie tą situaciją. Ir tai man padeda oriai laikyti Lietuvos vėliavą.
Ir taip, jaučiuosi kartais eidamas su šiupeliu ir rankiodamas, kas pridaryta ant kilimo. Ir taip jaučiuosi. Bet ir tą darbą reikia padaryti. Aukštesnių tikslų labui“, – pažymėjo jis.
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, sąjungininkai Vokietijoje užduoda klausimų dėl antisemitiniais pareiškimais Seimo nario priesaiką sulaužiusio R.Žemaitaičio bei jo partijos veiksmų. Holokausto atminties, Izraelio temos, pasak K.Budrio, yra itin svarbios vokiečiams bei jų identitetui.
„Ir čia dabar sąjungininkas, vienintelis pasaulyje, kuriame Vokietija dislokuoja savo pajėgas (...). Ir tame sąjungininke pradeda kažkas raudona spalva mirksėti ir ypač tokia tema, kuri yra tiek giliai įsišaknijusi, yra tiek skausmingos istorijos dalis Vokietijoje. Ir pasakykite – kokiose diskusijose apie tai gali būti nekalbama?“ – retoriškai klausė ministras.
„Tai yra svarbu. Patikinimo reikia, reikia supratimo, kad mes galėsime vykdyti visas kitas veiklas“, – akcentavo K.Budrys.
