Orlaivių eismas oro uoste laikinai sustabdytas 20.45 val., pranešė Oro navigacija. Oro uosto veikla atnaujinta 21.50 val.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionas ar balionai, skrendantys Vilniaus oro uosto kryptim.
Dėl laikino oro uosto uždarymo šeštadienio vakarą buvo paveikti 4 skrydžiai, 600 keleivių.
Ribojimai atšaukti rekordiškai greitai
Susisiekimo ministro atstovas Lukas Paškevičius informuoja, kad šeštadienio vakarą laikinai sustabdžius orlaivių eismą Vilniaus oro uoste, ribojimai atšaukti rekordiškai greitai.
Anot L. Paškevičiaus, šįvakar (šeštadienį) nuo 20:45 val. buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionai, skrendantys oro uosto kryptimi.
Tarnybos pranešė, kad prireiks 3 valandų situacijai normalizuoti – ribojimai buvo įvesti iki 23:45 val. Tačiau siekiant sumažinti ribojimų poveikį keleiviams ir užtikrinus skrydžių saugą bei keleivių saugumą, oro erdvė atverta anksčiau – 21:50 val. Ankstesniais atvejais ribojimai tęsėsi daugiau nei šešias valandas.
„Susisiekimo ministerija vertina keleivių, oro vėžėjų supratingumą, dėkojame už bendradarbiavimą ir kantrybę ir dar kartą pabrėžiame, kad aviacijoje keleivių ir visuomenės saugumas yra pagrindinis prioritetas“, – sako ministro patarėjas L. Paškevičius.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos. Visą informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilniaus oro uosto svetainėje.
Taip pat ministerija kviečia perskaityti dažniausiai užduodamus klausimus oro erdvės ribojimų atvejais: DUK oro erdvės uždarymų atvejais | Vilniaus oro uostas
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
