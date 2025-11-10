Vyriausybės dėlionės drama baigta: G. Nausėda apsisprendė ir dėl R. Kauno

Planuojama, kad būsimieji ministrai prisiekti Seime galėtų jau antradienį.
Su R.Kaunu prezidentas buvo susitikęs du kartus – praėjusios savaitės pirmadienį ir penktadienį. Antrojo susitikimo prireikė siekiant išsigryninti kandidato į ministrus komandos rėmus. G.Nausėda siekė, kad socialdemokrato komandoje išliktų kuo daugiau iki tol su Dovile Šakaliene dirbusių viceministrų.
Su V.Aleknavičiene šalies vadovas susitiko šį pirmadienį ir po pusvalandžio pokalbio jau suprato, kad tvirtins ją į ministres.
Tiesa, su šia politike jis jau bendravo ir į ministres paskyręs ją jau buvo ir rugsėjį, tačiau dėl įvykusių ministerijų mainų V.Aleknavičienė progos prisiekti ir pradėti eiti pareigas tuomet taip ir nesulaukė.
Penktadienį po pokalbio su prezidentu R.Kaunas nurodė atsakęs į visus G.Nausėdai kilusius klausimus ir susidaręs įspūdį, kad jo pasirinkta komanda šalies vadovą įtikino.
Lrytas žiniomis, iš pradžių į R.Kauno kandidatūrą prezidentas žiūrėjo gana rezervuotai, prašė premjerės Ingos Ruginienės daugiau pavardžių, bet po pokalbių su ministre pirmininke ir socialdemokratų lyderiu nusprendė susitikti su kandidatu.
Užkulisiuose kalbama, esą galėjo įvykti kokie nors mainai.
Viena iš pagrindinių versijų, kad susitarimas sukosi apie Seimo atmestą šalies vadovo teikto Haroldo Šinkūno kandidatūrą į Konstitucinį Teismą (KT). Esą G.Nausėda svarsto teikti šį kandidatą dar kartą, o dabar „socdemai“ nenusuks nugaros ir sutelks koaliciją jo palaikymui.
Beje, taip jis ir padarė – praėjusią savaitę, antradienį, prezidentas dar kartą pateikė H.Šinkūno kandidatūrą.
Pats R.Kaunas gynėsi, kad balsavimas buvo slaptas, todėl versijos, jog G.Nausėdai koją tuomet pakišo patys socialdemokratai, neva yra laužtos iš piršto.
Kaip jau skelbė Lrytas, R.Kaunas nebuvo pirmasis socialdemokratų pasirinkimas. Į krašto apsaugos ministrus premjerė norėjo skirti susisiekimo ministrą Jurą Taminską, tačiau tam kelią užtirto prezidentas.
