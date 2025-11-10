J. Kushneras ir B. Netanyahu aptarė tolesnį Gazos taikos plano įgyvendinimą

Izraelio vyriausybės atstovė Shosh Bedrosian sakė, kad susitikime pirmiausiai buvo kalbama apie pirmąjį plano etapą, „kuriame šiuo metu esame“.
Be to, J. Kushneras ir B. Netanyahu kalbėjo apie „antrojo plano etapo ateitį“ – jis apima „Hamas“ nuginklavimą ir Gazos Ruožo demilitarizavimą bei turi užtikrinti, kad radikali palestiniečių organizacija „niekada daugiau“ nevaidins jokio vaidmens Gazos Ruožo ateityje, pažymėjo atstovė.
„Antrasis etapas, be to, numato tarptautinių stabilizavimo pajėgų sukūrimą“, – pridūrė ji. Detalės, „žinoma, buvo kartu diskutuojamos“.
Pasak Izraelio žiniasklaidos, JAV diplomatija šiuo meti stiprina savo pastangas, kad būtų įgyvendintas taikos planas, kurį intensyviai remia JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Nuo spalio 10 d. galiojančių paliaubų daugiausiai laikomasi, tačiau „Hamas“ nuo tada ne kartą pareiškė, kad nusiginklavimas grupuotei yra raudonoji linija.
K. Kushneras ir JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas suvaidino labai svarbų vaidmenį, įgyvendinant pirmąjį paliaubų susitarimo tarp Izraelio ir islamistinio „Hamas“ judėjimo etapą. Šiame etape, be kita ko, laisvę atgavo paskutinieji 20 gyvų „Hamas“ rankose dar buvusių įkaitų.
Islamistai pagal paliaubų susitarimą jau prieš mėnesį turėjo perduot ir 28 negyvų įkaitų kūnus. Tačiau iki šiol keliais etapais grąžinti tik 24 negyvi įkaitai. Trijų izraeliečių ir tailandiečio kūnai vis dar yra Gazos Ruože.
„Hamas“ tikina, kad kūnų perdavimas vyksta lėtai, nes juos griuvėsiuose sunku rasti. Izraelis tuo tarpu kaltina grupuotę vilkinant palaikų perdavimą dėl taktinių priežasčių.
