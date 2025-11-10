Lietuvos dienaAktualijos

J. Olekas mano, kad antradienį V. Aleknavičienė duos ministrės priesaiką Seime: džiaugiuosi, kad ji pasiruošusi darbui

2025 m. lapkričio 10 d. 14:48
Vilius Narkūnas
Prezidentui žadant tvirtinti socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia manantis, kad jau antradienį politikė prisieks parlamente.
„Aš labai džiaugiuosi, kad V. Aleknavičienė yra pasiruošusi tam darbui. Manau, kad rytoj turėsime Seime priesaiką“, – pirmadienį žurnalistams teigė J. Olekas.
Tuo metu komentuodamas, kodėl užtruko pasiūlyti pretendentą į kultūros ministrus, Seimo pirmininkas tikino, jog tai nulėmė ilgos diskusijos dėl potencialių kandidatų tinkamumo.
„Aš manau, kad buvo diskutuojama. Buvo ne viena V. Aleknavičienė, buvo ir daugiau kandidatų. Kol diskutavome, kokiu keliu eiti, šiek tiek užtruko“, – sakė jis.
Kaip skelbta, pirmadienį šalies vadovo vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė patikino, kad prezidentas Gitanas Nausėda tvirtins socialdemokratės V. Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministrus.
Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Spalio pradžioje socialdemokratų taryba nutarė Kultūros ministeriją perimti iš „aušriečių“ savo atsakomybėn. Tuomet Vyriausybės vadovė I. Ruginienė teigė, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė vadovauti šiai ministerijai.
Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Juozas OlekasVaida AleknavičienėVyriausybė
