Krašto apsaugos ministro kėdę gavęs R. Kaunas davė skambų pažadą

„Savo, būsimos politinės komandos ir visos krašto apsaugos sistemos narių pastangomis įgyvendinsime Lietuvos saugumo prioritetinius uždavinius, numatytus šiai kadencijai. Savo atsidavimu darbui ir Lietuvos valstybei įrodysiu, kad kritika reikalinga tam, jog neužmigtume, tačiau joje keliamos abejonės – nepagrįstos.
Mūsų Valstybė ir mūsų Laisvė – tai brangiausia, ką turime. Todėl ginsime ją visi – kiekvienas įdėdamas savo indėlį. Vieningai ir kryptingai.
Suformuotas rekordinis 5,38 proc. nuo BVP gynybos biudžetas rodo aiškų Vyriausybės supratimą, kokių grėsmių akivaizdoje esame. Tai tvirtas mūsų žingsnis pasiekti pilną operacinį divizijos pajėgumą iki 2030 metų.
Šis rekordinis biudžetas – stiprus signalas mūsų NATO partneriams, kad Lietuva yra patikima Aljanso narė, puikiai suprantanti savo geografinę padėtį ir kaimynų rytuose nusiteikimą.
Tai aiškus signalas mūsų sąjungininkams vokiečiams – iki 2027 metų pabaigos Lietuva bus pasirengusi priimti Vokietijos brigadą.
Remiame ir remsime kariaujančią Ukrainą. Stipriname savo oro gynybos sistemą, įrengiame naują infrastruktūrą karių treniruotėms, geriname sąlygas JAV ir kitų sąjungininkų karių buvimui bei treniruotėms Lietuvoje. Geriname ir mūsų karių socialines sąlygas, užtikriname jų motyvaciją.
Esame maža valstybė – išnaudokime šį privalumą. Įgyvendinkime sumanios gynybos principus. Iš anksto pasiruoškime ir sukurkime tokias sąlygas, kad galimo priešo judėjimas mūsų teritorijoje būtų maksimaliai apsunkintas. Laimėsime laiko mūsų sąjungininkų reakcijai, jei to prireiktų.
Pasitelkime mokslą ir inovacijas. Investuodami į gynybos technologijas, susikurkime technologinį pranašumą, kuris – kaip matome Ukrainoje – veikia. Bepilotės sistemos, dronai, dronų spiečiai, kibernetinis karas, sprendimų modeliavimas pasitelkiant dirbtinį intelektą – tai jau šiandienos poreikiai ir rytojaus saugumo garantas.
Gynybos pramonės vystymas Lietuvoje, kartu su Vakarų partneriais, yra prioritetinis mūsų gynybos poreikis ir kartu – ekonomikos augimo stimulas.
Kartu su NATO sąjungininkais, vedami ryžto ir bendro laisvės troškimo, pasitelkę mokslą bei inovacijas – sustiprinsime Lietuvą.
Tai mūsų įsipareigojimas ateities kartoms“, – rašė R.Kaunas.
Pirmename, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą Robertą Kauną krašto apsaugos ministru, o Vaidą Aleknavičienę – kultūros ministre.
Šalies vadovas su R. Kaunu praėjusią savaitę buvo susitikęs porą kartų. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo socialdemokratas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.
Tiesa, viešojoje erdvėje abejojama R. Kauno kompetencijomis vadovauti KAM. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)Gitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių