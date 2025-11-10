Nesupranta, kodėl buvo delsiama teikti V. Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministrus: prarasti du mėnesiai

„Jausmas, kad prarasti ištisi du mėnesiai. Buvome panardinti į procesus, kurių nei galėjome tikėtis, nei labai laukėme. Aš kaip tik patikrinau savo socialiniame tinkle „Facebook“ skelbtą įrašą. Pasirodo, rugpjūčio 28 d. jau sušmėžavo V. Aleknavičienės pavardė tarp galimų kandidatų į ministrus (...). Pasižiūrėkite, nuo rugpjūčio 28 d. – kiek buvo nervingumo, kiek buvo neprofesionalumo, nepagarbos kultūros bendruomenei, netikrų pranašų“, – Eltai pirmadienį teigė A. Gelūnas.
Anot LNDM vadovo, toks socialdemokratų žingsnis įrodo, kad kultūros ministro paieškose neabejotinai dalyvavo ir „Nemuno aušra“.
„Galima nujausti, (…) kad ne socialdemokratai buvo atsakingi už šią ministeriją, o „Nemuno aušra“, nors buvo sakoma kitaip, bet jokios logiškos kitos priežasties, kodėl du mėnesius nebuvo galima paskirti V. Aleknavičienės – nerastume. Manau, kad buvo sakoma netiesa ir kultūros bendruomenė laikoma kvaileliais. Tarsi turėtume džiaugtis, bet didelis džiaugsmas neima, matant kiek žalos padaryta“, – komentavo vienas iš Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narių.
Vis dėlto, paklaustas, kaip vertina V. Aleknavičienės kompetencijas vadovauti Kultūros ministerijai, A. Gelūnas pripažįsta, kad politikė pranoksta anksčiau į šias pareigas siūlytus kandidatus. Be to, LNDM vadovas viliasi, kad pretendentei pavyks įsiklausyti į kultūros bendruomenę.
„Neabejotinai V. Aleknavičienės patirtis ir asmenybė, ir mūsų turimi įspūdžiai iš kolegų, kuriems teko bendrauti, nepalyginamai pranoksta tų kitų kandidatų tikrai labai apgailėtinas kompetencijas“, – teigė A. Gelūnas.
„Labai tikimės bendradarbiavimo su V. Aleknavičiene“, – dėstė jis.
G. Masteikaitė: kyla klausimų dėl premjerės pasirinkimų
Savo ruožtu Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė G. Masteikaitė kol kas nesiryžta vertinti socialdemokratų pateiktos kandidatės į ministrus. Anot meno prodiuserės, sunku suprasti premjerės I. Ruginienės sprendimus ir tai, kodėl kandidatūros teikimo procesas buvo toks painus.
„Mums kyla klausimų dėl pačių procedūrų, dėl premjerės pasirinkimų ir kodėl tokie viražai buvo daromi ir, matyt, čia jau klausimas yra ir poniai V. Aleknavičienei, kaip ji pati jaučiasi šioje situacijoje, į kurią ją įstūmė socialdemokratai ir premjerė su tokiais skyrimais, atmetimais, vėl skyrimais ir vėl atmetimais, kai buvo deklaruojama, kad ieškoma pačio geriausio varianto ir tuo metu ji (V. Aleknavičienė – ELTA) nebuvo įvardinta tarp geriausiųjų variantų“, – Eltai pirmadienį komentavo G. Masteikaitė.
Tuo metu pati V. Aleknavičienė pirmadienį Eltai tikino nenorinti spekuliuoti, kodėl kultūros ministro paieškos truko taip ilgai.
Į ministrus deleguota politikė patikino – jei jos kandidatūra bus patvirtinta, politinėje ministerijos komandoje nebus „aušriečių“ atstovų.
Protestus tęsiantys kultūrininkai teigia – kol nėra realių sprendimų, tokių teiginių jie nekomentuos.
„Mes komentuosime tada, kai matysime galutinį variantą, nes per šitą laikotarpį įsitikinome, kad žodžiai, deja, nieko nebereiškia ir tik darbai, kaip faktas, gali būti vertinami“, – pabrėžė iniciatyvinės grupės narė.
Be to, kaip Eltai teigė G. Masteikaitė, kultūros bendruomenė žada tęsti protestus.
„Mes nuo savo tikslų neatsitraukiame. Lapkričio 21 d. vyks mitingas, mes kalbėsime apie tai, kokios valstybės mes norime, kalbėsime apie stiprių institucijų, lyderystės, vertybių svarbą. Šie sprendimai, kurie yra daromi, kol kas jokių problemų nesprendžia“, – dėstė menininkė.
Kaip skelbta, praėjusį penktadienį socialdemokratų valdyba nusprendė į kultūros ministrus siūlyti bendrapartietę V. Aleknavičienę. Pirmadienį Vyriausybės vadovė oficialiai pateikė politikės kandidatūrą šalies vadovui Gitanui Nausėdai.
V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus bei buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Vaida AleknavičienėKultūros ministerijaVyriausybė
Rodyti daugiau žymių