Nors V. Aleknavičienė taps ministre, kultūros bendruomenė protesto atšaukti nežada

„Socialdemokratai susigrąžina Kultūros ministeriją į savo rankas. Grįžome į pradžios tašką su anksčiau jau paskirta, vėliau viešojoje erdvėje linksniuota, bet delsta patvirtinti kandidate į ministres.
Iki šio sprendimo vedęs vingiuotas kelias pagrįstai kelia rūpestį dėl pagarbos bendruomenei ir pilietiniam balsui bei demokratinių procesų laikymosi“, – feisbuke pirmadienio popietę rašė Kultūros asamblėjos atstovai.
Šiandien, teigė jie, tikslas iki galo dar nėra įgyvendintas, nes tikimasi, kad Kultūros ministerijos komanda ir kultūros politika bus formuojama be „Nemuno aušros“.
„Laikantis Kultūros asamblėjos nuo pat pradžių formuluotos nuostatos ir keliant šioms pozicijoms aukščiausius kompetencijos reikalavimus. Viešojoje erdvėje pasirodžius žiniai, kad Kultūros ministerijos komandoje ketinama palikti anksčiau paskirtus viceministrus, reiškiame nepritarimą dėl jų skyrimo tvarkos. Procedūros vykdytos galimai pažeidžiant LR Konstituciją, kai viceministrų atranką inicijavo ne už politinį pasitikėjimą atsakingas/-a Kultūros ministras/-ė, bet Ministrė Pirmininkė.
Nerimą kelia ir tai, kad du socialdemokratų atstovai teigė, jog dėl viceministrų skyrimo galimai tartasi su kandidatu/e į ministrus. Tačiau paskirtoji ministrė dar praėjusią savaitę teigė, kad su ja Ministrė Pirmininkė nesikalbėjo net apie galimybes eiti šias pareigas“, – rašoma Kultūros asamblėjos atstovų paskyroje.
Pažymima, jog kyla pagrįsta abejonė, kaip užtikrinamas procedūrų teisėtumas, politinė atsakomybė ir demokratinės vertybės.
„Per šiuos pusantro mėnesio supratome, kad problemos, su kuriomis susiduria politinis laukas, yra gilesnės ir apima ne tik Kultūros ministeriją. Mūsų sutelkta vienybė bus skirta pilietinio raumens stiprinimui. Toliau kelsime klausimus apie politinių pažadų laikymąsi, demokratinių procesų paisymą, kultūros politikos viziją ir kompetencijas. Ir sieksime dalyvauti tolimesniuose kultūros politikos strategijos etapuose.
Todėl lapkričio 21 d. mitingas įvyks. Džiaugiamės, kad pilietinės visuomenės balsas gali daryti pokytį! Tačiau klausimas, kokios valstybės mes norime, išlieka aktualus ir toliau.
Priminkime sau ir valdantiesiems, kad formaliai išsprendus krizę giluminės problemos lieka, o laisvos ir nepriklausomos valstybės ateitis turi būti kasdienis mūsų rūpestis“, – rašė Kultūros asamblėja.
V.Aleknavičienės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą.
Tiesa, V.Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų.
Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Spalio pradžioje socialdemokratų taryba nutarė Kultūros ministeriją perimti iš „aušriečių“ savo atsakomybėn. Tuomet Vyriausybės vadovė I.Ruginienė teigė, kad V.Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė vadovauti šiai ministerijai.
Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.