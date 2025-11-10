O. Leiputė: šiuo metu dirbantys kultūros viceministrai veikiausiai ir toliau liks pareigose

„Likę du viceministrai, tikėtina, kad ir liks dirbti, kadangi viena viceministrė Anna Kuznecovienė dirbo ir ankstesnėje, 19-os Vyriausybės Kultūros ministerijos politinėje komandoje“, – pirmadienį LRT radijui sakė O. Leiputė.
„Neplanuojama, kad (Kultūros ministerijos – ELTA) politinėje komandoje bus kas nors deleguotas „Nemuno aušros“, – akcentavo ji.
Praėjusį antradienį, Kultūros ministerijai vis dar neturint vadovo, darbą pradėjo trys viceministrai – A. Kuzneciovienė, Renata Kurmin ir Aleksandras Brokas. Tiesa, pastarsis, viešojoje erdvėje sulaukęs kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu ir su Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos komanda neva megztų kontaktų, iš pareigų pasitraukė praėjusį penktadienį.
Kaip skelbta anksčiau, penktadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba nusprendė, jog į kultūros ministres bus teikiama jau vasarą prezidento Gitano Nausėdos šioms pareigoms patvirtinta, tačiau prisiekti taip ir nespėjusi V. Aleknavičienė. Savo ruožtu pati kandidatė teigė, jog jos komandoje „Nemuno aušros“ atstovų nebus.
Kaip ELTA jau skelbė, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Orinta LeiputėKultūros ministerijaInga Ruginienė
