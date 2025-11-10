Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2025 m. lapkričio 10 d. 07:55
Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą neteisėtų migrantų nefiksuota, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Tuo metu Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 52 neteisėtus migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 8 sieną mėginusių kirsti užsieniečių.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 546.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)BaltarusijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis
