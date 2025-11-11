D. Šakalienei – akibrokštas: neleido atsisveikinti su kariais

Antradienį naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas oficialiai prisiekė Seime, vėliau vyko ir krašto apsaugos ministrų ministrų pasikeitimo ceremonija.
Anksčiau KAM vadovavusi D.Šakalienė R.Kaunui perdavė ministerijos vėliavą ir įteikė valdžios regaliją – skeptrą, tačiau sulaukė ir akibrokšto.
„Visi Lietuvos krašto apsaugos ministrai turėjo galimybę atsisveikinti su kariais – apeiti rikiuotę ir tarti žodį. Man nebuvo leista to padaryti.
Tad dalinuosi savo kalba čia“, – feisbuke rašė D.Šakalienė.
Buvusios KAM vadovės kalbą pateikiame čia:
Mylimi kariai,
Gerbiami svečiai,
Prieš mažiau nei metus į šią kritiškai svarbią valstybės išlikimui ir ištvermės reikalaujančią poziciją atėjau su pasiryžimu stiprinti mūsų krašto gynybą, užtikrinti pakankamą finansavimą gynybai, nacionalinės divizijos parengimą iki 2030 metų, Vokietijos brigados priėmimą, sparčią gynybos pramonės plėtrą, gilinti transatlantinį bendradarbiavimą.
Išmėginimų netrūko, tiek namuose, tiek globaliai. Išlaikėme Pabradės operacijos egzaminą, skaudi netektis nepalaužė, bet suartino Lietuvą ir Jungtines Valstijas. Mūsų karių, pareigūnų ir civilių atsidavimas bei visuomenės susitelkimas parodė – mes esame viena šeima, amerikiečių kariai yra mūsų kariai.
Pasiekėme didžiausią Lietuvos istorijoje finansavimą gynybai – nuo 3,03% suplanuotų dešiniųjų Vyriausybės 2025-iems sugebėjome pakilti iki 4,03% jau šiemet, ir nelengvoje kovoje pasiekti 5,38% 2026-iems. Šių metų sausį VGT patvirtinta 2026–2030 gynybos finansavimo projekcija privalo būti įgyvendinta, jei norime Nacionalinės divizijos parengimą užtikrinti 2030.
Tautai švenčiant, Lietuvos teritorijoje inauguruota Vokietijos 45-oji brigada, vyksta pagrindinių brigados vienetų perkėlimas ir infrastruktūros statybos. Didžiausi KAM istorijoje pirkimai turi nutiesti kelią į gynybinę galią be sutrūkinėjusių pamatų.
Viso pasaulio žiniasklaidoje ir valstybių vadovų akyse Lietuva yra nuoseklaus pasirengimo valstybės gynybai, transatlantinio bendradarbiavimo palaikymo ir ryžto stoti prieš rusijos agresiją simbolis – ir ji juo turi likti.
Suvienijome regioną palikti Otavos konvenciją. Baltijos gynybos linija transformuojama į kompleksinį regioninį daugiadimensinį gynybinį pylimą. Ženkliai prisidėjome prie Baltijos sargybos ir Rytų sargybos operacijų inicijavimo ir vykdymo. Tarptautinis aukščiausio lygio KAM atstovavimas formatuose, kur Lietuvos gynybos ministrų balsas iki šiol nebuvo girdimas, dar sustiprino mūsų pozicijas.
Mūsų kariuomenės augimas per šiuos 10 mėnesių pajudėjo visuose lygiuose – sustabdėme penkerius metus trukusį karininkų praradimą, penktadaliu išaugo PKT ir dvigubai savanorių PPKT, o priimtų šį rudenį kariūnų skaičius didžiausias per dešimtmetį.
Didžiuojuosi turėjusi galimybę dirbti su tokia kompetentinga, patriotiška ir atsidavusia komanda. Be Jūsų nebūtų nieko. Krašto apsauga, tai, visų pirmiausia – ne tarptautinio prestižo klausimas, ne nurodymų vykdymas, ne politiniai ginčai. Krašto apsauga yra mūsų valstybės išsaugojimo klausimas. Šiandienos geopolitinė situacija mums neleidžia būti pasyviems ar neatsakingiems.
Autoritarinėms, pasaulinei tvarkai pavojų keliančioms valstybėms sparčiai ginkluojantis ir besiruošiant naujiems karams, kasdienis mūsų darbas negailint savęs yra gyvybiškai svarbus. Rytoj gali būti per vėlu. XIX-osios Vyriausybės nusiteikimas dėl krašto gynybos nekėlė abejonių. XX-oji Vyriausybė tik pradeda darbą.
Linkiu nepavesti Tautos ir garbingai išlaikyti moralės, patriotiškumo ir ištvermės egzaminą. Vardan tos.