K. Budrys neskuba tvirtinti, kad JAV kariai liks Lietuvoje: nesiimsiu spekuliuoti

„Ką aš išgirdau ir kas buvo po to ir viešai iškomunikuota iš Valstybės departamento, tai, kad JAV Lietuvą laiko pavyzdiniu sąjungininku. Tai reiškia, kad JAV nori, kad kiti sąjungininkai darytų tai, ką daro Lietuva (…). Ir tie padėkos žodžiai, pritarimo, solidarumo žodžiai man leidžia manyti, kad tai yra geras ženklas matant ir laukiant naujos JAV nacionalinio saugumo strategijos ir taip pat jų pajėgų dislokavimo pasaulyje ir Europoje peržiūros. Visi tie signalai, kurie yra mums siunčiami, yra pozityvūs“, – LRT televizijai antradienį sakė K. Budrys.
„Tai, kad JAV giria Lietuvos priimančiosios šalies paramos paketą, yra geras ženklas. Konkretūs skaičiai bus jau Karo departamente paruošti (…). Jie sako, kad pajėgos judės. Tikėtina, kad taip ir bus. Ar bus su Lietuvos susijusių pokyčių, aš nesiimsiu spekuliuoti, nes kol nematau juodu ant balto, tol aš ir neteigsiu, kad yra vienaip ar kitaip. Tačiau bendras politinis laukas ten, kur mes esame savo strateginėje partnerystėje, tiek, kiek mes įdirbio padarėme per šiuos metus, man leidžia manyti, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo ministras.
ELTA primena, kad sausį JAV lyderiui Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus, prasidėjo diskusijos apie galimą JAV karių išvedimą iš Europos.
Į prezidento postą po pertraukos sugrįžęs D. Trumpas ne kartą užsiminė, jog Europa turėtų skirti daugiau lėšų gynybai, antraip, pasak D. Trumpo, bus svarstoma apie amerikiečių karių, esančių senajame žemyne, perdislokavimą.
Tiesa, JAV lyderis yra patikinęs, jog laikysis įsipareigojimų Lenkijai ir Lietuvai.
Balandį JAV televizija NBC pranešė, neva Pentagonas svarsto galimybę atitraukti apie 10 tūkst. karių iš Rytų Europos. Karių atitraukimas esą paveiktų Rumuniją ir Lenkiją.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 70 tūkst. JAV karių, beveik pusė jų – Vokietijoje.
Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė.
