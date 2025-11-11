Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius įvardijo trečiąjį kultūros viceministrą

2025 m. lapkričio 11 d. 08:31
Buvęs atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko patarėjas, kompozitorius Matas Drukteinis eis viceministro pareigas Vaidos Aleknavičienės vadovaujamoje Kultūros ministerijoje, sako socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Apie tai politikas antradienio rytą patvirtino „Žinių radijui“.
M. Drukteinis dirbo ministro pirmininko patarėju socialdemokrato G. Palucko komandoje.
Sinkevičius apie užtrukusias kultūros ministro paieškas: teko sugerti koalicijos partnerių reakcijas, juos nuraminti
Mindaugas Sinkevičius sako, kad kandidato į kultūros ministrus paieškos užtruko dėl to, mat didžiausiai valdančiosios daugumos partijai teko „sugerti koalicijos partnerių reakcijas“. Pasak politiko, socialdemokratams nutarus perimti iš „aušriečių“ Kultūros ministeriją, teko paaiškinti, kad tokie sprendimai priimami ne veltui.
„Kadangi socialdemokratai priėmė vienašališką sprendimą perimti tą ministeriją, teko sugerti ir koalicijos partnerių reakcijas, ir nuraminti juos, kad ta atsakomybė perimama ne veltui. Vėliau vyko konsultacijos ir su Vaida Aleknavičiene ir su kitais kandidatais“, – antradienį „Žinių radijui“ komentavo M. Sinkevičius.
