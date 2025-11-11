R. Motuzas apie R. Žemaitaičio susitikimą su P. Szijjartu: stengiamasi formuoti mažąją diplomatiją

„Ponas Žemaitaitis galbūt kalbėjo apie Ukrainą, galbūt apie Moldovą ir kitus dalykus, kad Vengrija netrukdytų priimant sprendimus. Bet pagal tai, ką mes matome socialiniuose tinkluose, tai daugiau buvo stengiamasi, kaip sakoma socialiniuose tinkluose, formuoti mažąją diplomatiją“, – antradienį žurnalistams Seime komentavo R. Motuzas.
„Mes, politikai, jeigu organizuojame privatų susitikimą, turime pasverti, ar tikslinga susitikti, su kuo mes susitinkame. Mes žinome, kokiai partijai ministras priklauso, kokie jų ryšiai, kokia pozicija Europos Sąjungoje (ES)“, – pridūrė politikas.
Socialdemokrato teigimu, atskiro koalicinio posėdžio aptarti šį R. Žemaitaičio elgesį rengti neverta, tačiau mano, jog reikėtų išklausyti parlamentaro argumentus.
„Iš tikrųjų, išklausyti poną Žemaitaitį, kodėl jis formuoja kitą politiką arba kodėl yra sakoma, kad jo netenkina dabartinė užsienio politika ir dėl to jis bando, kaip jis sako, mažąją diplomatiją. Manau, kad reikėtų išsiaiškinti“, – sakė jis.
O. Leiputė: manau, artimiausiu metu bus šaukiama koalicinė taryba
Savo ruožtu Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė mano, kad artimiausiu metu bus šaukiama koalicinė taryba. Tiesa, ar joje ketinama aptarti ir koalicijos partnerio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su Vengrijos užsienio reikalų ministru, kol kas neaišku.
„Manau, kad mes tikrai artimiausiu metu šauksime koalicinę tarybą, turime susikaupusių klausimų ir bus diskusija įvairiais klausimais. Jeigu klausiate manęs, kaip frakcijos seniūnės, pasakysiu – taip, mes turime poreikį susitikti ir manau, kad artimiausiu metu tai įvyks, bet ji kol kas nėra dar paskelbta“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo O. Leiputė.
Klausiama, kaip vertina R. Žemaitaičio susitikimą su vengrų užsienio ministru P. Szijjarto, politikė teigė nenorinti komentuoti koalicijos partnerio pasisakymų.
„Suprantame, kas vadovauja užsienio politikai, o Remigijaus pasisakymų aš nenorėčiau komentuoti. Tegul jis komentuoja“, – sakė ji.
„Seimo nariai gali susitikti su kitos valstybės ministrais, jeigu tai yra jų privatus reikalas ir jie, kaip politinė jėga, bendradarbiauja“, – pridūrė O. Leiputė.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
