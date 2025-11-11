R. Žemaitaitis apie K. Budrį: jis neefektyviai ir netinkamai atlieka savo pareigas

„Kas leido (Kęstučiui – ELTA) Budriui frakcijos vardu, kas leido Budriui visos koalicijos vardu priiminėti sprendimus ir komentuoti. Kai ponas Budrys ateis į koaliciją ir pradės kalbėti, tada aš gal galėsiu Budrį pateisinti. Dabar kai ponas Budrys šauna su niekuo nesuderinęs – tai tegul Budrys ir lieka prie savo nuomonės. Aš liksiu prie savo nuomonės, aš manau, kad šiandien Budrys neefektyviai ir netinkamai atlieka savo pareigas, jis žaidžia vienasmenį žaidimą, nederindamas su koalicija (…). Mes turime įgaliojimą ir mes turime tautos vardu kalbėti, bet ne ponas Budrys“, – antradienį žurnalistams komentavo R. Žemaitaitis.
Anot „aušriečių“ pirmininko, Lietuvos užsienio diplomatijos vadovas negerbia Vyriausybėje dirbančių kolegų.
„Kada ministras kelia abejones dėl premjerės, kada ministras tyčiojasi iš dviejų savo kolegų ministrų – aš neįsivaizduoju, kaip tas ministras Vyriausybėje gali toliau darbuotis (…). Pradėkime gerbti žmones, kurie šiandien yra atsakingi už valstybės saugumą ir deda pastangas, kad valstybė saugiau gyventų ir ekonomiškai klestėtų“, – teigė „aušriečių“ lyderis.
Kaip skelbta, pastaruoju metu R. Žemaitaitis negaili kritikos, jo vertinimu, netinkamai Lietuvos užsienio politikai – ją politikas socialiniuose tinkluose vadina „griaunančia pasitikėjimą valstybe“. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiais iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas žeria kritiką šalies diplomatijos vadovui K. Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“.
R. Žemaitaičiui kritikuojant Lietuvos užsienio politiką kontrabandinių balionų krizės metu, K. Budrys anksčiau teigė, kad negali būti jokių kalbų apie derybas su Minsku. Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas tuomet ragino atsisakyti „baudžiauninkų mentaliteto“ ir negalvoti, kad skambučiai į Baltarusiją gali išspręsti susiklosčiusią situaciją.
