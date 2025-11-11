R. Žemaitaitis nepritaria Vyriausybės sprendimui uždaryti sieną su Baltarusija

„Užsienio politika, kokios šiandieną laikosi visa Vyriausybė ir valdančioji dauguma – tokios pozicijos aš lygiai taip pat laikausi“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis, pastaruoju metu viešojoje erdvėje kritikavęs šalies užsienio politikos sprendimus.
„Ne, nepritariu“, – teatsakė jis, paklaustas, ar pritaria sprendimui uždaryti sieną su Baltarusija.
Reaguojant į pasikartojančius incidentus, kai dėl kontrabandinių oro balionų sutrikdoma Vilniaus oro uosto veikla, Vyriausybė spalio pabaigoje mėnesiui uždarė paskutinius du pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
R. Žemaitaitis nesutiko, kad jo pozicija šiuo klausimu nesutampa su Vyriausybės vedama kryptimi užsienio politikoje.
„Aš mačiau, kad premjerė Inga Ruginienė siūlo kalbėtis su Baltarusija, kad būtų vilkikai išvežti. Ketvirtadienį vakare, duodamas interviu, Kondratovičius aiškiai pasakė, kad pasieniečiai artimiausiu metu susisieks su Baltarusijos pasieniečiais dėl sienos atidarymo. Tai jeigu kažko nežinai, tai bent pasidomėk, prieš duodamas klausimą“, – žurnalistui atkirto „aušrietis“.
Klausiamas, kaip jis siūlytų spręsti kontrabandinių oro balionų problemą, R. Žemaitaitis teigė, jog yra du būdai – arba pasitelkti kinetines priemones, arba diplomatiniu keliu derėtis su Baltarusijos puse.
„Yra arba tas kraštutinis (variantas – ELTA), kada pasieniečiai kalba, kada girdi už sienos, kai balionai pučiasi, mes šiandien galime juos tiesiog utilizuoti arba nuimti nušaunant, arba su dronų pagalba juos nuimant“, – kalbėjo jis.
„Arba mes pradedame kažkokiu būdu kalbėtis diplomatiniu būdu dėl šitos situacijos, arba mes tą situaciją turėsime dar kaip minimum kokius metus“, – apibendrino „Nemuno aušros“ lyderis.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Siekdama sugrąžinti į šalį Baltarusijoje likusius vilkikus, Lietuva kreipėsi į Baltarusiją dėl laikino Šalčininkų pasienio kontrolės posto atidarymo.
Anksčiau skelbta, kad Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
