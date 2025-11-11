Lietuvos dienaAktualijos

URM: Baltarusijai dar kartą pareikštas protestas dėl hibridinių atakų

2025 m. lapkričio 11 d. 17:59
Austėja Paulauskaitė
Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo dar kartą pareikštas griežtas protestas dėl tebesitęsiančių Lietuvos oro erdvės pažeidimų, laikytinų hibridinėmis atakomis, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM).
Ministerijos duomenimis, Baltarusijos ambasados atstovas į URM buvo iškviestas po šeštadienį ir pirmadienį registruotų oro erdvės pažeidimų, kai nelegalūs oro balionai iš Baltarusijos vėl sukėlė grėsmę civilinei aviacijai ir viešajam saugumui.
Kaip pažymima pranešime, URM priminė šios valstybės laikinajam reikalų patikėtiniui, kad kartojantis Lietuvos valstybės sienos pažeidimams, Lietuva pasilieka teisę pratęsti sienos su Baltarusija kirtimo ribojimus ilgesniam terminui arba imtis papildomų priemonių.
Taip pat buvo griežtai pareikalauta, kad Baltarusija nedelsdama imtųsi priemonių užkirsti kelią tokioms hibridinėms atakoms, vykdomoms iš jos teritorijos.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
