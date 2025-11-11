Vyriausybė – ir vėl pilna: prisiekė naujieji ministrai V. Aleknavičienė ir R. Kaunas

Dviejų narių Vyriausybė buvo netekusi praėjus tik kiek daugiau nei mėnesiui nuo visų I.Ruginienės ministrų priesaikos Seime.
Krašto apsaugos ministru nuo šiol tapo socialdemokratas, Seimo narys Robertas Kaunas, pakeičiantis iš šio posto dėl kilusio konflikto partijoje neseniai patrauktą Dovilę Šakalienę.
Kultūros ministre po ilgos dramos su „Nemuno aušra“ ir tebesitęsiant kultūrininkų protestams visgi tapo socialdemokratė Vaida Aleknavičienė, iki šiol vadovavusi Seimo Švietimo ir mokslo komitetui.
Nors apie R.Kauno kandidatūrą buvo paskelbta dar spalio pabaigoje, prezidentas Gitanas Nausėda dekretą dėl jo pasirašė tik pirmadienį.
Lygiai taip pat ir dėl V.Aleknavičienės, nors socialdemokratai savo sprendimą dėl jos priėmė tik penktadienį.
Su tuomet dar tik kandidatu į krašto apsaugos ministrus R.Kaunu šalies vadovas susitiko ne vieną, o du kartus – norėjo įsitikinti, ar požiūriai dėl formuojamos viceministrų komandos sutaps.
Antradienį taip pat vyks oficiali krašto apsaugos ministrų ministrų pasikeitimo ceremonija.
Pranešama, kad ceremonijos metu anksčiau KAM vadovavusi D.Šakalienė naujajam ministrui R.Kaunui perduos ministerijos vėliavą ir įteiks valdžios regaliją – skeptrą.
Ministerija pažymi, kad renginyje taip pat dalyvaus Seimo nariai, Prezidentūros atstovai, KAM ir Lietuvos kariuomenės vadovybė.
Į ceremoniją taip pat atvyks ir įvairių kariuomenės rūšių bei pajėgų vadai, užsienio šalių diplomatinio korpuso atstovai.
