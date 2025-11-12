D. Šakalienei neleidus atsisveikinti su kariais – I. Ruginienės reakcija dėl tokio sprendimo

„Man atrodo, tai yra labai smulkmeniška neduoti kažkam pasisakyti. Nežinau, aš niekada nesivadovavau tokiomis taisyklėmis. Man atrodo, kad jeigu darai ceremoniją – reikia duoti visiems (galimybę – ELTA) pasisakyti ir tai būtų garbinga ir gražu“, – po Vyriausybės posėdžio žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
Kaip skelbta, antradienį vykusioje krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonijoje anksčiau šiai institucijai vadovavusi D. Šakalienė perdavė dabartiniam ministrui Robertui Kaunui ministerijos vėliavą ir įteikė valdžios regaliją – skeptrą.
Tiesa, Vyriausybės vadovė prisipažino apskritai nežinojusi, kad keičiantis Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovui vyksta tokia ceremonija.
„Vakar per visą šitą aptarimą pirmą kartą sužinojau, kad pas juos (KAM – ELTA) yra tokia ceremonija, nes paprastai kiekviena ministerija turi savo tradiciją. Kai aš tapau socialinės apsaugos ir darbo ministre, mūsų ceremonija buvo tokia, kad buvęs ministras atvažiuoja į Seimą pasiimti ministrą ir pristato kolektyvui jau naują ministrą (...). Labai buvau nustebusi, kad Krašto apsaugos ministerija turi tokią pompastišką ceremoniją reikalų perdavimui“, – teigė premjerė.
Kaip skelbta, antradienį iš krašto apsaugos ministrės pareigų atstatydinta Dovilė Šakalienė socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad vykusios ceremonijos metu jai nebuvo leista atsisveikinti su kariais ir pasisakyti.
„Visi Lietuvos krašto apsaugos ministrai turėjo galimybę atsisveikinti su kariais – apeiti rikiuotę ir tarti žodį. Man nebuvo leista to padaryti“, – „Facebook“ skelbė D. Šakalienė.
ELTA primena, jog prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą R. Kauną krašto apsaugos ministru. Pastarasis antradienį prisiekė Seime.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė.
Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
