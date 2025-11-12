Dėl LRT audito išvadų Vyriausybėje sudarinėjama speciali darbo grupė: tobulins transliuotojo veiklą

„Dabar yra dirbama, kad (būtų galima – ELTA) sudaryti darbo grupę ir labai džiaugiuosi (…), kad (Viešųjų pirkimų tarnyba – ELTA) prisidės su savo ekspertinėmis žiniomis, nes, kaip žinia, iš Valstybės kontrolės gavome pastabų dėl LRT veiklos“, – žurnalistams trečiadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Mes, kaip Vyriausybė, (gavome pastabų – ELTA) dėl savo nutarimo, kur yra aprašomos programų pirkimo procedūros. Reaguojame į tas pastabas, ir ekspertų darbo grupė sės, vėl peržiūrės procedūras, pasiūlys savo pasiūlymus, ir tobulinsime šitą veiklą“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, lapkričio 3 d. Valstybės kontrolė pristatė dar pavasarį pradėjo LRT audito rezultatus.
Visuomeninio transliuotojo patikrinimo metu auditoriai nustatė sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Taip pat patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinį reglamentavimą.
Po auditorių vertinimo iš viso buvo pateiktos 8 rekomendacijos – keturios skirtos LRT administracijai, trys Vyriausybei ir viena LRT tarybai.
Savo ruožtu LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
