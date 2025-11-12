KAM gavo galutinius rangovų pasiūlymus dėl Rūdninkų karinio miestelio II-ojo etapo vystymo

Rūdninkų karinio miestelio vystymas yra nacionaliniam saugumui ypatingos svarbos projektas, todėl KAM telkia visus turimus resursus sutartis pasirašyti laiku bei užtikrinti, kad procesas būtų vykdomas kokybiškai ir laikantis viešojo intereso.
Rūdninkų karinio miestelio II-ojo etapo infrastruktūros sukūrimo ir viešųjų paslaugų pirkimas buvo paskelbtas kovo viduryje. Projektas vykdomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu ir buvo suskaidytas į tris atskiras dalis, siekiant sumažinti valstybei tenkančias rizikas, skelbia Krašto apsaugos ministerija.
Rangovai galėjo teikti pasiūlymus iki dviejų iš trijų projekto dalių, o konkurse dalyvavo tik Lietuvos įmonės, taip skatinant vietos verslą. Projektą įmonės galės vykdyti kartu su užsienio partneriais.
Pirminius pasiūlymus KAM gavo birželio 10 dieną. Jau po mėnesio prasidėjo techninės derybos, po kurių vyko finansinės ir teisinės derybos su rangovais. Šiam projektui pasitelktos papildomos pajėgos – Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertų kompetencijos teisės, ekonomikos ir techninėje srityse.
Antrojo etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Skaičiuojama, kad valstybės turtiniai įsipareigojimai Rūdninkų karinio miestelio vystymui VPSP būdu šios dienos kainomis galėtų siekti apie 1,8 mlrd. eurų su PVM. Projekto kaina apima ne tik infrastruktūros objektų projektavimą, statybas, bet ir statinių priežiūrą bei paslaugų teikimą 12,5 metų laikotarpiui bei finansavimo išlaidas (palūkanas ir kitus įsipareigojimus bankams). Galutinė projekto vertė bus aiški, pasirašius sutartis su rangovais.
Pagal su Vokietijos gynybos ministerija suderintus poreikius Rūdninkų karinio miestelio vystymas suskaidytas į du etapus, nes tai leis dalį Vokietijos brigados karių priimti greičiau, nereikės laukti, kol bus užbaigtas visas karinio miestelio projektas.
Rūdninkų karinio miestelio I-ojo etapo projektavimo ir statybos darbai pradėti 2024 m. rugpjūtį ir vyksta sparčiau nei planuota – šį projekto etapą tikimasi užbaigti net šešiais mėnesiais anksčiau nei numatyta sutartyje.
Karinis miestelis Rūdninkuose užims apie 190 ha karinio poligono teritorijos. Visa Rūdninkų poligone sukurta karinė infrastruktūra nuosavybės teise priklausys Lietuvos valstybei, patikėjimo teise ją valdys, naudos ir disponuos Lietuvos kariuomenė.
