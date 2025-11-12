TTK pasiūlė tobulinti savivaldos rinkimuose balsuoti 16-mečiams leisiančią Konstitucijos pataisą

Tikimasi, kad naujame Konstitucijos pataisų variante bus atsižvelgta į kritiškas Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.
Šio departamento vyresnioji patarėja Viktorija Staugaitytė trečiadienį TTK posėdyje sakė, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas pilnametystės institutas.
„Lietuvoje pilnametystės amžius yra 18 metų. Atsižvelgiant į tai, diskutuotina, ar suteikiant teisę nepilnamečiams dalyvauti savivaldos rinkimuose, nebūtų pažeista Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų darna.
Galima diskusija šiuo klausimu, bet pakankamai akivaizdu, kad teisinio būtinumo suteikti šią teisę nepilnamečiams nėra“, – sakė V. Staugaitytė.
Konstitucija, anot jos, neturi būti keičiama, jeigu tai teisiškai nėra būtina.
„Siūlymas keisti Konstituciją neatitinka Konstitucijos stabilumo imperatyvo, nes, mūsų vertinimu, teisinio būtinumo suteikti teisę savivaldybių ir merų rinkimuose balsuoti nuo 16 metų nėra“, – sakė V. Staugaitytė.
Seimo narė konservatorė Giedrė Balčytytė teigė suprantanti teisininkų nuogąstavimus, tačiau, jos nuomone, tai yra politinis sprendimas.
„Gerbiu teisininkų nuomonę, bet šiuo atveju politikai keičia Konstituciją“, – sakė ji.
Jai pritaria ir Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė.
„Tai nėra trumpa, atsitiktinė iniciatyva. Jau 10 metų prie jos dirbama. (...) Tai mūsų politinis apsisprendimas“, – TTK posėdyje sakė D. Šakalienė.
Parlamentarės Agnės Širinskienės nuomone, projektas yra taisytinas, įkeliantis tam tikrą nedarną į Konstituciją.
„Kas trukdo paimti pertrauką, registruoti naują projektą ir su tvarkingu dokumentu startuoti“, – svarstė ji.
Beje, Konstitucijos pataisų autorius socialdemokratas Tomas Martinaitis, jaunimo organizacijų atstovai norėtų, kad jau 2027 metų savivaldos rinkimuose galėtų balsuoti 16-mečiai. Tačiau dalis politikų abejoja, ar tai pavyktų.
Įvertinus sudėtingas Konstitucijos pataisų priėmimo procedūras, Seimo narys Raimondas Šukys kvietė realiai žiūrėti į situaciją.
„Kalbant apie 2027 metų rinkimus prie geriausių norų nereikėtų sukurti neteisingų lūkesčių, kai tai yra įmanoma. Manau, kad suspėti neįmanoma“, – teigė jis.
Pagal Konstitucijoje nustatytus jos keitimo terminus, anot parlamentaro Igno Vėgėlės, techniškai tai būtų labai sudėtinga ir tokie šansai yra maži.
Už tai, kad iki kito TTK posėdžio būtų padaryta pertrauka Konstitucijos pataisų svarstyme balsavo 8 šio komiteto nariai.
Kaip ELTA jau skelbė, šių metų birželio 26 d. Seimas nutarė pradėti svarstyti Konstitucijos pataisą, siūlančią vietos savivaldos rinkimuose leisti balsuoti 16-mečiams.
Ši Seimo nario socialdemokrato T. Martinaičio pateikta iniciatyva sulaukė parlamentarų pritarimo po pateikimo. Ją parėmė 78 Seimo nariai, 3 buvo prieš, 8 parlamentarai susilaikė.
Pasak T. Martinaičio, leidus savivaldos rinkimuose balsuoti 16 -mečiams, jauni žmonės labiau domėsis, kas atstovaus jų interesus, tai stiprintų demokratiją ir skatintų pilietiškumą.
