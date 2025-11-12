V. Aleknavičienė nesiima vertinti, ar „Nemuno aušra“ yra didžiausia problema Lietuvai: norėčiau likti neutrali

„Aš norėčiau gal likti neutrali, nes tai yra susieta su mano darbo pozicija. Tai, žinote, jeigu aš pasakysiu, kad norėčiau, kad jų („Nemuno aušros“ – ELTA) nebūtų, sakys, „matote, kaip labai norėjo tos ministerijos“, – LRT televizijai trečiadienį sakė V. Aleknavičienė.
„Aš dirbdama ministerijoje ir savo politinėje komandoje tikrai į pokalbį nesu pakvietusi nė vieno žmogaus būtent iš šios („Nemuno aušros“ – ELTA) partijos. Visos pozicijos, dėl kurių aš kalbuosi su žmonėmis ir mes deriname, kas galėtų dirbti mano politinėje komandoje, ten tikrai nėra nė vieno žmogaus iš „Nemuno aušros“, – dėstė politikė.
Kaip skelbta, nors antradienį Seime prisiekė naujoji kultūros ministrė V. Aleknavičienė, protestuojantys kultūros bendruomenės atstovai teigia neketinantys nutraukti akcijų. Anot jų, Kultūros asamblėja virsta platesniu pilietiniu judėjimu, o bendruomenės iškelti reikalavimai dar nėra pilnai įgyvendinti – lieka neaišku, ar Kultūros ministerijoje nebus „aušriečių“ atstovų.
V. Aleknavičienė taip pat nesiryžo vertinti kultūros bendruomenės pasipriešinimo „Nemuno aušrai“, tačiau, kaip pabrėžė politikė, ji gerbia bendruomenės atvirumą ir gebėjimą susitelkti.
„Aš palaikau tą poziciją, kad kultūra moka išreikšti savo poziciją, kad jie gali tai padaryti ir kad jie parodė, kokie stiprūs jie yra. Vertinti, ar gerai, ar ne kilti prieš politikus – turbūt aš to negalėčiau net daryti, nes pati esu politikė, bet aš tikrai labai vertinu jų tą atvirumą ir gebėjimą susitelkti, kai jie mano, kad to reikia“, – LRT televizijai teigė socialdemokratė.
Kultūros ministrė patikino bandysianti nuraminti protestuojančią bendruomenę. Pasak V. Aleknavičienės, dabar jos pagrindinis tikslas – siekti dialogo su kultūros atstovais.
„Dabar mano pats pirmas prioritetas ir pirma veikla ir yra būtent susitikimai su kultūros bendruomenėmis, kalbėjimasis, bendro dialogo radimas. Garsiai kalbu apie tai, kad mes turėtume organizuoti turbūt ir forumą, kur visų kultūros sričių atstovai galėtų išreikšti savo mintis, nes žinome, kad šią dieną vis dėlto mes kalbame visai apie kitus dalykus“, – pabrėžė ji.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį tikino, kad savo duotą pažadą dėl kultūros ministro ji išlaikė, paskirdama į šias pareigas bendrapartietę.