I. Ruginienė apie galimas derybas su Baltarusija: įveiklinti visi diplomatiniai kanalai

„Tikrai visi diplomatiniai kanalai yra įveiklinti spręsti situaciją. Ir sienos su Baltarusija nėra uždarytos šiaip sau – jos uždarytos dėl hibridinės atakos. Kai tik turėsime patikinimą iš Baltarusijos pusės, kad atakos suvaldytos ir problemų šiuo klausimu neturime, mes priimsime sprendimą atidaryti sieną“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė premjerė.
„Mes nesiderame. Mes aiškiai siunčiame žinutę, kad sienos yra uždarytos dėl įvykusių hibridinių atakų. Kai tik šitas procesas užsibaigs ir kai tik Baltarusijos pusė patikins, kad šitas procesas nebus tęsiamas, mes atitinkamai irgi priimsime pozityvius sprendimus“, – akcentavo Vyriausybės vadovė.
I. Ruginienė pripažįsta, jog daugiau pozityvių ženklų iš Baltarusijos pusės pastebima jau ir pastarosiomis dienomis.
„Tikrai yra pozityvių ženklų (…). Oro uostai neuždaromi taip, kaip buvo pradžioje, veikimo algoritmas yra pakankamai gerai ir sklandžiai suderintas ir veikia. Ir tų balionų kiekis nėra toks didelis, kaip anksčiau fiksuodavome (…). Pozityvių ženklų yra, bet dar reikia padirbėti“, – tikino premjerė.
Kaip skelbta anksčiau, dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio Lietuvos Vyriausybė spalį nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną – eismas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės viduryje nurodė, jog Lietuva sulaukė oficialaus laiško iš Baltarusijos su siūlymu pradėti derybas dėl situacijos pasienyje.
ELTA primena, kad šiuo metu pasienyje su Baltarusija yra įstrigę tūkstančiai Lietuvoje registruotų vilkikų.
