Kalėdų laukimo pradžia Panevėžyje: skelbia, kada sužibs miesto eglė

Šių metų programa žada jaukų, kūrybišką ir visai šeimai skirtą vakarą. Žiūrovai išvys teatrinę kompoziciją „Gerumo skrynelė“ (rež. Daiva Barzinskienė), kurią atliks Kazimiero Paltaroko gimnazijos teatro studijos „DramaZgis“ mokiniai. Pasirodymą papildys Šokio ir kūrybos studija „Erdvė“ (vadovė Rūta Gruzdė), o renginį ves aktorius Andrius Povilauskas.
Vakaro kulminacija – akimirka, kai sužibs pagrindinė miesto eglė, lydima lazerių šou ir šventinės muzikos. Į aikštę tradiciškai atvyks ir Kalėdų Senelis, kurį šiemet lydės Panevėžio bėgimo klubo nariai.
Prieš įžiebimą ir po jo miestiečių lauks įvairios veiklos: 15–20 val. Laisvės aikštėje kursuos šventinis elektrinis traukinukas; nuo 18 val. veiks šventinė mugė; stikliniame kupole – kūrybinės dirbtuvės, kuriose floristė Vida Čereškevičienė, edukatorė Gitana Banevičienė ir kūrėjai „KeNi Art“ kvies kurti šventines dekoracijas ir dovanėles.
Vakarą užbaigs Justino Jaručio koncertas, kuris pripildys Laisvės aikštę šventinės nuotaikos.
Šių metų Kalėdų tema – „Žvaigždžių spindesys“, pagal kurią bus puošiama centrinė miesto dalis ir pagrindinė miesto eglė. Per gražiausias žiemos šventes Panevėžio centras virs šviesos ir grožio erdve – pastatus ir dangų nušvies lazeriai, gobo projektoriai, prožektoriai ir kiti modernūs šviesos sprendimai, sukursiantys šiuolaikišką, įtraukiantį miesto įvaizdį.
Šventinis laikotarpis Panevėžyje tęsis visą gruodį – nuo gruodžio 5 iki 28 d. prie miesto eglės vyks „Šventinės dūzgės“, o prekybos nameliai Laisvės aikštėje veiks iki 2026 m. sausio 3 d.