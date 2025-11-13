LAT: Buvęs Jonavos rajono tarybos narys Ž. Galimovas „čekiukų“ byloje nuteistas pagrįstai

LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Teismas paskelbė, kad žemesnės instancijos teismai baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai.
Manoma, kad šis teismo verdiktas turės įtakos kitoms „čekiukų“ baudžiamosioms byloms ir jų baigčiai, nes LAT formuoja bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje.
Politikai skundžiasi, kad vieniems taikoma baudžiamoji, kitiems civilinė atsakomybė už tuos pačius veiksmus: iš šiukšlių dėžių paimtus, giminaičių, partiečių duotus ir vėliau savivaldybei pateiktus kuro čekius. Taip melagingai buvo pagrindžiamos esą tarybos nario veikloje patirtos išlaidos. Vėliau tokiais svetimais čekiais pagrįstos sumos buvo išmokamos merams ir tarybų nariams kaip esą jų patirtos išlaidos vykdant savo pareigas rinkėjams.
„Galimybė padarytos žalos atlyginimo klausimą spręsti civilinio proceso tvarka panaikina kaltininko tyčinis, akivaizdžiai nusikalstamas veikimas, peržengiantis bet kokias jo, kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėto veikimo ribas. Tokiu atveju vertintinas ir turtinės žalos dydis, neteisėtų veiksmų pastovumas ir jų intensyvumas“, – sakė teisėjas Eligijus Gladutis, atkreipęs dėmesį, kad Ž. Galimovas lėšas savinosi ketverius metus.
Ž. Galimovas duomenis apie neva patirtas kaip tarybos nario išlaidas teikė sistemingai, teiktos išlaidos ne tik apie kurą, bet ir parkavimą, automobilio remontą. Realiai tokių išlaidų tarybos narys nepatyrė – jis naudojo daugiau nei 90 svetimų asmenų kortelėmis apmokėtus „čekius“.
Įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais nustatyta, kad Ž. Galimovas nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. balandžio 17 d., eidamas Jonavos savivaldybės tarybos nario pareigas, sąmoningai ir sistemingai klastojo dokumentus – 55 išmokų avanso apyskaitas, jose pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
„Ž. Galimovo elgesys buvo tyčinis, akivaizdžiai peržengiantis jo, kaip savivaldybės tarybos nario, teisėto veikimo ribas. Asmens padarytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų šiurkštumas, byloje nustatytas neteisėtų veiksmų pastovumas, jų intensyvumas ir mastas (sistemingai tęsėsi ketverius metus, suklastotos 55 išlaidų atlyginimo ataskaitos, pateikti kitų asmenų čekiai, apmokėti 93 skirtingomis svetimomis mokėjimo kortelėmis, savivaldybės administracijai padaryta 10 272,98 eurų turtinė žala) panaikina galimybę taikyti švelnesnes atsakomybės rūšis nei baudžiamoji“, – paskelbė teisėjas Eligijus Gladutis.
Buvusiam tarybos nariui yra skirta 10,3 tūkst. eurų bauda, taip pat buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ir savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams.
Po Apeliacinio teismo verdikto nuteistasis neteko tarybos nario pareigų, nes nuosprendis įsiteisėjo iš karto.
LAT nuteistojo veiksmus perkvalifikavo pagal neseniai įsigaliojusią įstatymo redakciją už piktnaudžiavimą, tačiau galutinė bausmė – baudos dydis – beveik nesikeitė.
Sinkevičiaus byla nėra precedentas
LAT Ž. Galimovo advokatas prašė, kad jo klientui būtų panaikinti nuosprendžiai kaip ir Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui, o pati byla būtų nutraukta. Buvęs tarybos narys sako, kad dėl teistumo ne tik neteko tarybos nario mandato, bet ir negali dirbti su vaikais.
Išplėstinė septynių teisėjų kolegija konstatavo, kad kasacinė nutartis, kuria Jonavos rajono savivaldybės merui M. Sinkevičiui byla buvo nutraukta, nėra precedentas nagrinėjamai bylai.
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Ž. Galimovas laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2023 m. kovo mėn. pasisavino beveik pusę iš savivaldybės administracijos avansu gautų lėšų savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti, o siekdamas pagrįsti jų panaudojimą, jis rinko ir pateikė kitų asmenų 9,2 tūkst. eurų mokėjimus patvirtinančius kvitus, pats šių išlaidų nepatyręs.
„Šie nustatyti veikos, jos suvokimo, ne pagal paskirtį panaudotų lėšų dydžio skirtumai nulėmė ir skirtingą padarytų pažeidimų vertinimą“, – paskelbė teismas.
Tuo metu tarybos narys mano, kad jam taikyta baudžiamoji atsakomybė buvo per griežta, nuteisimas sužlugdė politinę ir darbinę karjerą, dėl „čekiukų“ bylos turėjo palikti darbą sporto mokykloje.