Generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus duomenis, surinktus atitinkamame ikiteisminiame tyrime, susijusiame su 2019–2023 metų kadencijos Trakų rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu ir nustatytas faktines aplinkybes.
Jos leidžia pagrįstai įtarti, kad Seimo nario A. Nedzinsko, nuo 2020 m. gruodžio 17 d. iki 2023 m. balandžio 14 d. laikotarpiu ėjusio Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių, pranešė prokuratūra.
Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtinta, kad nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, kuris baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas tik kompetentingos institucijos leidimu, baudžiamasis procesas pradedamas, tačiau jam negali būti surašytas pranešimas apie įtarimą, jis negali būti apklausiamas kaip įtariamasis ar pripažįstamas įtariamuoju, negali būti suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė.
Generalinio prokuroro pateiktas prašymas dėl Seimo nario asmens neliečiamybės panaikinimo yra nagrinėjimas ir sprendimas dėl to priimamas Seime posėdžio metu.
A. Nedzinskas: kaltas „čekiukų“ byloje nesijaučiu
Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei ketvirtadienį išsiuntus kreipimąsi į Seimą dėl parlamentaro Antano Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo, siekiant jam pateikti įtarimus „čekiukų“ byloje, Seimo narys sako, kad kaltas nesijaučia.
„Kad vyksta tyrimas mano klausimu, aš jau pajutau apie birželio mėnesį. Kaltas nesijaučiu, iš šiukšliadėžių čekių nerankiojau. Čekiai, kurie nėra mano vardu, yra mano artimųjų arba kolegų, kurie man padėjo kaip tarybos nariui. Nes didžiąją tarybos nario laiko dalį aš neturėjau asmeninio automobilio, skolindavausi. Todėl ir atsirado čekių svetimais vardais“, – žurnalistams Seime sakė socialdemokratas A. Nedzinskas.
Jis teigė, kad žinąs, jog teisėsauga jau bendravo su jo draugais, broliu ir tėvu – iš jų gautus čekius politikas pateikė savivaldybei su išlaidomis tarybos nario veiklai.
Politiko teigimu, Trakų rajono savivaldybės reglamentas nenumatė, kad reikia teikti tik vardinius čekius, nereikalavo nurodyti kelionių maršrutų.
A. Nedzinsko teigimu, artimiausia degalinė nuo jo namų yra už 23–25 kilometrų, o jo namai nuo savivaldybės pastato nutolę per 27 kilometrus.
„Ar 245 eurai kurui ir kanceliarinėms lėšoms daug į mėnesį, spręsti kiekvienam. Aš esu pateikęs atsakymą prokuratūrai. Esu dalį lėšų sutaupęs savivaldybei, nes pirmą mėnesį aš neėmiau kanceliarinių išmokų, taip pat atsisakiau pirkti nešiojamą kompiuterį už 700 eurų. Bet prokuratūra mato savo akimis, aš – savo“, – teigė jis.
A. Nedzinskas mano, kad jam gali būti inkriminuotas maždaug 1,5 tūkst. eurų savivaldybės lėšų pasisavinimas. Taip pat parlamentaras sako, kad neliečiamybės atsisakys supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos, jis nebijo eiti į teismą.
„Aš manau, kad reikia supaprastinta tvarka ir nesukti čia problemų, Teismas matys visus žmogiškus ir kitus aspektus. Aš tikrai iš savivaldybės nario lėšų nepraturtėjau, aš išgyvenau“, – tikino Seimo narys.
Generalinė prokuratūra apie kreipimąsi į Seimą dėl A. Nedzinsko neliečiamybės paskelbė praėjus beveik valandai, kai Aukščiausiasis Teismas paskelbė nutartį buvusio Jonavos tarybos nario Žilvino Galimovo byloje, kasacinis teismas konstatavo, kad tarybos nariai gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn už savivaldybės lėšų pasisavinimą teikiant kvitus.
A. Nedzinskas išpopuliarėjo 2005 m., kai dalyvavo realybės šou „Dangus“, po metų jis dalyvavo Eurovizijos konkurso nacionalinėje atrankoje. Politikas dalyvauja senovinės technikos žygiuose ir paraduose.
Jis taip pat buvo išrinktas į Seimą 2008–2012 m. kadencijoje
2020–2024 m. ėjo Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.
